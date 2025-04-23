Присвоил почти 20 млн грн на закупке дров для ВСУ: чиновнику объявили подозрение

В Украине разоблачена схема хищения почти 20 миллионов гривен, выделенных на закупку дров для нужд военных, – должностное лицо небрежно заключило фиктивные договоры с предпринимателями. По данным источников OBOZ.UA, речь идет об Иване Максименко, начальнике квартирно-эксплуатационного отдела по восточной области.

Видео дня

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. В условиях полномасштабной войны и острой потребности в ресурсах для военных чиновник с востока Украины оказался в центре скандала из-за растраты почти 20 миллионов гривен, которые должны были пойти на закупку дров для армии.

По словам источников OBOZ.UA, подозрение получил Иван Максименко, начальник квартирно-эксплуатационного отдела одной из восточных областей. Фигуранту, согласно данным полиции, инкриминируют небрежное отношение к службе, что привело к тяжелым последствиям в условиях военного положения. Статья, по которой сообщено о подозрении, ч. 4 ст. 425 УК Украины, предусматривает до восьми лет заключения.

По информации оперативников Управления стратегических расследований в Запорожской области совместно с детективами Бюро экономической безопасности, Максименко в начале 2024 года заключил ряд прямых договоров с предпринимателями по поставкам твердой топливной древесины для военных. Общая стоимость договоров – более 73 млн грн.

Однако, согласно официальным документам, стоимость дров была фиктивно завышена. После проверки и экспертиз было установлено, что примерно 20 миллионов гривен из этой суммы фактически были присвоены через фиктивные счета, заниженные объемы поставок или вообще отсутствие реальных поставок.

Этот случай – не единичный. Как отмечают правоохранители, пять организованных преступных групп уже были разоблачены по схожим схемам. В их состав входили должностные лица КЭЧ (квартирно-эксплуатационных частей) и предприниматели, которые координировали закупки и манипулировали ценами.

Максименко сообщено о подозрении. Продолжается следствие под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Правоохранители работают над установкой всех участников схемы и выясняют, куда именно исчезли десятки миллионов гривен, которые должны были пойти на обеспечение военных топливом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприниматель Татьяна Глиняная, подозреваемая в хищении более 733 миллионов гривен на поставках продуктов питания для ВСУ, объявлена в международный розыск. Она выехала за границу в 2023 году, сейчас идет процедура ее розыска и привлечения к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!