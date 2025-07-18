'Сливал' врагу данные о Силах обороны: дело настоятеля храма УПЦ МП в Донецкой области направили в суд

В Донецкой области передали в суд дело священнослужителя, который сотрудничал со спецслужбами российских оккупантов. Это настоятель храма УПЦ МП в Волновахском районе, который установил контакт с представителем ФСБ РФ и добровольно согласился на сотрудничество и проведение подрывной деятельности против Украины.

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Об этом 18 июля рассказали в Офисе генпрокурора. В СБУ добавили, что 58-летний протоиерей Покровского викариатства был задержан в марте текущего года.

Как отметили в ОГПУ, священник присылал российскому куратору текстовые сообщения о дислокации украинских военнослужащих и фортификационных сооружений. Также предатель рассекречивал места ремонта военной техники ВСУ и отчитывался о боевой работе самоходной артиллерийской установки.

При этом он осознавал, что оккупанты могут нанести по населенным пунктам огневые удары, подчеркнули в ОГПУ.

В СБУ уточнили, что 58-летний протоиерей Покровского викариатства УПЦ МП был завербован ФСБ через свою дочь, которая живет в России. Ранее она писала письмо российскому диктатору Путину с просьбой российского гражданства для ее матери и сестры из Украины.

Именно поэтому на фигуранта вышел сотрудник российской спецслужбы. В обмен на сотрудничество он пообещал протоиерею "эвакуировать" его семью в РФ с оформлением гражданства и помощью.

Священник-предатель начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе.

В документах УПЦ протоиереем Покровского викариатства значится Валентин Александрович Гнездилов. Он также фигурирует в рапорте от архиепископа Добропольского Спиридона к скандально известному митрополиту Киевскому Онуфрию. В рапорте прямо указано, что Гнездилов был арестован за сотрудничество с врагом, за что митрополит запретил ему службу.

Так или иначе, сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога. За государственную измену в условиях военного положения ему грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, подсанкционный митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон (в миру – Василий Поворознюк) получил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Украинский суд заочно признал клирика виновным по ч. 1 ст. 111-2 УКУ – пособничество государству-агрессору России.

И это – далеко не единичный случай сотрудничества представителей УПЦ с оккупантами.

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