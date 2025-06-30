Благословлял войну РФ против Украины: митрополит УПЦ МП Поворознюк получил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Подсанкционный митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон (в миру – Василий Поворознюк) из УПЦ МП получил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Украинский суд заочно признал клирика виновным по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору России).

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Об этом 30 июня на официальном сайте сообщила пресс-служба СБУ. В доход государства передадут две квартиры митрополита (в Бориспольском районе Киевщины и в Луганской области), частный дом на Винниччине, а также два автомобиля (среди них Toyota Land Cruiser 200).

Служба безопасности Украины рассказала, что Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну России против Украины. Он до сих пор сотрудничает с врагом на временно оккупированных территориях.

В сентябре 2022 года митрополит ездил в Кремль и был участником церемонии так называемого "присоединения" ВОТ Украины в состав страны-агрессора.

В мае того же года он распространял российскую пропаганду во время заседания "круглого стола" в Луганске. Это мероприятие проводили под руководством гауляйтера Леонида Пасечника и активно освещали кремлевские медиа.

Клирик, который благословил войну РФ против Украины, неоднократно давал интервью пропагандистам, где публично призывал к продолжению "СВО" и захвату новых территорий нашего государства.

Официальное подозрение ему было объявлено в 2024 году. На основании собранных доказательств суд признал Василия Поворознюка виновным в пособничестве агрессору. Кроме лишения свободы и конфискации всего имущества, суд дополнительно постановил лишить Поворознюка права занимать любые должности в религиозных организациях Украины на срок 13 лет.

"Поскольку осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Луганщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", – заявили в СБУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Закарпатской области священнику одной из епархий УПЦ МП и его сообщнику сообщили о подозрении в публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Мужчины в форме солдат Красной армии устроили провокацию в поселке Межгорье.

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