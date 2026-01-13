Скандал с подпольной школой: настоятель монастыря УПЦ МП сбежал в Молдову. Расследование

Настоятель мужского монастыря УПЦ МП "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" в Киеве, архиепископ Исаакий Ворзельский сбежал из Украины в Молдову. Причем Федор Филиппович Андроник сбежал уже на следующий день после обнародования информации о деятельности подпольной школы на территории его монастыря.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. По данным издания, архиепископ Исаакий выехал из столицы поздно вечером 7 января на собственном автомобиле Тойота, а позже через пункт пропуска Могилев-Подольский-Отач въехал в Молдову.

В издании считают, что архиепископ УПЦ уже почти неделю находится на территории Молдовы.

Реакция церкви

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент ранее утверждал, что подпольная школа, которая до сих пор существует на территории монастыря в Киеве, не создана решением священного синода УПЦ и официально не зарегистрирована.

О местонахождении архиепископа Исаакия митрополит Климент также ничего не знает.

"Думаю, вы больше информацией располагаете. Вы уже мне здесь за две минуты рассказали больше, чем я себе даже представлял", – ответил митрополит Климент на вопрос о местонахождении архиепископа Исаакия Ворзельского.

О ком речь

Архиепископ Исаакий, в миру Федор Андроник, родился именно в Молдове, это произошло еще в 1964 году.

В Киево-Печерскую лавру (в качестве послушника) он попал через четыре года после службы в армии, в 1988 году. Не получив никакого соответствующего образования, он уже через год был пострижен в монашество (с именем Исаакий), а еще через два года стал иеродиаконом и иеромонахом.

В "Свято-Покровскую Голосеевскую пустынь" он попал в 1993 году, и сразу был назначен скитоначальником в и возведен в сан игумена, а через три года уже стал наместником указанного монастыря.

Считается, что такую карьеру Федору Андронику сделал его приятель, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Что предшествовало

Напомним, что ранее в Голосеевском районе Киева, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", обнаружили работающую подпольную школу, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат советским песням и стихам Есенина. Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывала, что это обычная частная школа, где дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, даже есть группа продленного дня.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на войну с Россией и вступление в силу закона, запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, в Украине до сих пор остается почти 8 тысяч церквей УПЦ МП.

А тем временем в СБУ рассказали, сколько уголовных производств открыто в отношении клириков УПЦ МП – количество впечатляет!

