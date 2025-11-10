Оправдывали преступления России: в СБУ рассказали, сколько уголовных производств открыто в отношении клириков УПЦ МП

После 24 февраля 2022 года Служба безопасности Украины начала более 200 уголовных производств в отношении клириков Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Разоблаченные церковные деятели сотрудничали с российскими спецслужбами с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 10 ноября. Для реализации своих целей архиереи привлекали религиозные общины, через которые вербовали верующих в агентурную сеть РФ, распространяя пропаганду, которая оправдывала военные преступления оккупантов.

"С 2022 года по материалам Службы безопасности начато 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности и других преступлений со стороны представителей УПЦ (МП). Среди фигурантов – 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы, которые подозреваются в работе на РФ", – говорится в сообщении.

Подробности дела

Накануне подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который передавал оккупантам данные для корректировки вражеского огня по украинским позициям и распространял дезинформацию о ВСУ. Сейчас предатель находится под стражей.

Кроме того, совместные расследования СБУ и Нацполиции установили причастность отдельных священнослужителей к развращению несовершеннолетних, распространению детской порнографии и организации схем уклонения от мобилизации.

По материалам Службы безопасности 78 представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении в совершении преступлений, а еще 40 церковных деятелей приговорены к лишению свободы, среди которых четверо архиереев, возглавлявших епархии в разных регионах страны.

Также по инициативе СБУ прекращено гражданство Украины и отменен вид на жительство 19 клирикам УПЦ (МП), которые имеют паспорта страны-агрессора.

Так, прекращено гражданство главы УПЦ (МП) Ореста Березовского, более известного как митрополит Онуфрий. Несмотря на войну, он продолжает поддерживать политику Русской православной церкви и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева), который тоже получил подозрение от СБУ.

По данным следствия, он принадлежит к ближайшему окружению военно-политического руководства РФ и стал одним из первых, кто публично одобрил полномасштабное вторжение в Украину.

Для распространения кремлевской пропаганды Кирилл активно использует подконтрольные религиозные общины РПЦ в России, а также представителей УПЦ (МП) в Украине, оправдывая агрессию против украинского народа во время проповедей.

"Кроме Кирилла, подозрение за совершение преступлений против Украины получили еще 18 представителей высшего духовенства РПЦ. Одновременно по материалам Службы безопасности Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП), а также 23 руководителей РПЦ", – указано в сообщении.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Одессе клириков УПЦ МП, которые восхваляли Россию и оправдывали военные преступления оккупантов. Предателями оказались 58-летний священник храма Одесской епархии и 44-летний протоиерей УПЦ (МП).

Как писал OBOZ.UA, в апреле СБУ сообщила о подозрении еще 14 высокопоставленным представителям русской православной церкви. Они способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, выполняя приказы кремлевского священного синода.

