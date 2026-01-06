'Власть еще сто раз изменится': в Киеве обнаружили подпольную школу, где детям показывают российские фильмы и учат советским песням. Видео

В Голосеевском районе столицы, при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь", работает подпольная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и учат советским песням и стихам Есенина. Официально заведение названо "семейным клубом", однако его директор не скрывает, что это обычная частная школа, где дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, даже есть группа продленного дня.

Причем документы школьников этой "школы" лежат в настоящих, лицензированных украинских школах, хотя дети там даже иногда не появляются. Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо". Отметим, что OBOZ.UA в полиции сообщили – по данному факту уже проводится соответствующая проверка.

Российские агрессоры по "школе" не стреляют

Сейчас в школе учится более 60 учеников с первого по девятый класс. По словам руководительницы заведения, в школе работает 16 учителей, кроме того, есть собственная охрана.

Причем последняя (в виде грузного мужчины в камуфляже) рассказывает: "место намолено", и хотя везде по Киеву "ракеты прилетают", в суды якобы вражеская баллистика не прилетает.

Директор подпольной школы Анна Болгова основала так называемую православную школу "Перспектива" для христианских детей, которая работает с февраля 2025 года. В школе придерживаются советской системы образования (привычные четыре класса начальной школы сократили до трех; используют советские учебники 60-х годов и т.д.). Для некоторых старых "советских" и новых "не советских" дисциплин здесь придумали новые названия.

Не поют "этот дурацкий гимн"

За детьми этой "школы" уже замечали высказывания вроде "я уважаю Россию", и это неудивительно. Удивительно, что на пятом году полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину еще есть люди, которые довольны, что их детей учат уважать страну-агрессора.

"Власть еще сто раз изменится, сто раз перепишут гимн, а это – вечное", – например, говорит мама одной из учениц. Женщина очень счастлива, что ее дочь только числится, но не ходит в государственную школу, где есть минута молчания и поют "этот бессмысленный гимн".

Русский язык в расписании занятий обозначен как "славянский язык". Учителя "школы" уверяют, что в целом обучение происходит на украинском языке, но родители учеников говорят, что "пятьдесят на пятьдесят".

Чудесные песни и хорошие фильмы

Стихи Есенина в этой "школе" изучают на "уроках" славянского языка. Но не только. Так, директор "школы" при монастыре УПЦ МП рассказала о таких предметах как "Фильм" и "Музыка".

Сама Болгова говорит, что на уроках музыки дети "учати поют чудесные советские песни", например, сейчас "в старших классах учат учат: "Под небом голубым есть город золотой".

К песне, которая была написана в 1972 году поэтом Анри Волохонским вопросов немного. А вот к лентам, которые "изучают" в этой "школе" вопросы таки возникают.

"По понедельникам мы показываем фильмы хорошие. Последний раз показывали фильм "5 секретов настоящего мужчины" проекта "Общее дело" из России", – не скрывает Болгова.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на войну с Россией и вступление в силу закона, запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, в Украине до сих пор остаются почти 8 тысяч церквей УПЦ МП.

Сомнительное "лидерство" по концентрации подчиненных Московскому патриархату церквей в Украине удерживают Днепропетровщина, Винницкая область и Закарпатье.

Кстати, ранее в СБУ рассказали, сколько уголовных производств открыто в отношении клириков УПЦ МП – число поразит!

