Сколько церквей Московского патриархата работают в Украине, несмотря на войну и закон: озвучена цифра

Несмотря на войну с Россией и вступление в силу закона, запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, в Украине до сих пор остаются почти 8 тысяч церквей УПЦ МП. За четыре года полномасштабной войны в ПЦУ перешли чуть более 900 общин – и чем дольше длится война, тем менее активно происходит такой переход.

Сомнительное "лидерство" по концентрации подчиненных Московскому патриархату церквей в Украине удерживают Днепропетровщина, Винницкая область и Закарпатье. Подробности сообщили в Telegram-канале Опендатамедиа

Сколько церквей УПЦ МП действуют в Украине спустя почти 4 года полномасштабной войны с Россией

Несмотря на то, что полномасштабная российская агрессия продолжается уже без малого 4 года, а россияне ежедневно обстреливают украинские города и села, убивая военных на передовой и гражданских в тылу – один из центров вражеского влияния внутри страны чувствует себя вполне вольготно. Речь – о подчиненной РПЦ Украинской православной церкви Московского патриархата. Сейчас она имеет почти 8 тысяч церквей во всех без исключения областях нашего государства.

"7 826 церквей "вне политики", но с Москвой. Столько церквей Московского патриархата спокойно работают в Украине, несмотря на войну и закон, который должен был бы это прекратить. На старте полномасштабной их было 8 782. За почти 4 года в ПЦУ перешли только 934 общины", – отметили в "Опендатамедиа".

Назвали там также тройку "лидеров" по количеству подчиненных УПЦ МП религиозных общин. Так, на Днепропетровщине продолжают действовать 522 церкви УПЦ МП, в Винницкой области – 495, на Закарпатье церквей "с российским следом" насчитывается 487.

По данным "Опендатамедиа", постепенно уменьшается также количество общин, решающихся на такой переход. Так, около трети от всех общин, перешедших в ПЦУ, – 386 – сделали это в 2023 году. В 2024-м таких набралось 191, а в 2025-м – 157.

При этом реальной ответственности за нарушение закона – практически нет.

"Закон о запрете церквей со связями с РФ действует уже год. Результат – аж два судебных процесса. И оба далеки от финала", – указано в сообщении.

При этом прямо признавать свою принадлежность к подчиненной врагу церкви в упомянутых тысячах храмов УПЦ МП решаются крайне редко.

"Только 18 общин из почти 8 тысяч честно признают свою связь с МП. Остальные – или "не указали", или "передумали", или "потерялись в реестрах".

Расширенные данные жуткой статистики, иллюстрирующей сохранение врагом на четвертом году большой войны одного из самых действенных инструментов влияния Кремля на умы украинцев, в "Опендатамедиа" публикуют на отдельной странице своего сайта, посвященной церквям русского патриархата.

"Там можно посмотреть перечень религиозных общин в своем регионе, их митрополию и найти церковь, которая соответствует вашим религиозным и гражданским убеждениям", – добавили исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что в СБУ рассказали, сколько уголовных производств открыто в отношении клириков УПЦ МП.

После 24 февраля 2022 года и до ноября 2025-го начато более 200 таких уголовных производств. Разоблаченные церковные деятели сотрудничали с российскими спецслужбами с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, оправдывали российскую агрессию и оккупацию украинских территорий, работали непосредственно на вражеские спецслужбы или помогали вербовать агентов среди своих прихожан.

27 дел из 208-ми начато в отношении представителей высшей иерархии УПЦ МП – митрополитов и архиепископов, которых подозревают в работе на РФ.

