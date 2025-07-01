Для конспирации использовал несколько телефонов: СБУ задержала агента ГРУ, корректировавшего удары по энергообъектам Днепра и Запорожья. Фото

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного агента российской военной разведки, который помогал оккупантам готовить удары по объектам критической инфраструктуры. Предатель собирал и передавал врагу координаты для осуществления обстрелов.

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Целью путинских террористов должны были стать энергетические объекты в Днепре и Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, 54-летний монтажник местной строительной компании осуществлял корректировку огня РФ по объектам критической инфраструктуры. Мужчина попал в поле зрения оккупантов, когда пытался купить в интернете поддельные документы для выезда за границу под видом иностранца.

После вербовки злоумышленник собирал для куратора из ГРУ РФ геолокации энергогенерирующих предприятий, которые обеспечивают электроэнергией большинство жилых домов в Днепре и Запорожье. Для совершения своей преступной деятельности мужчина использовал служебное положение в строительной компании, которая занимается восстановлением украинских энергетических объектов после российских атак.

В СБУ выяснили, что предатель фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на карте Google. Находясь на месте ремонта, агент отправлял соответствующую информацию своему куратору из РФ, тем самым фактически корректируя вражески атаки на энергетическую инфраструктуру.

Для конспирации мужчина использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил у родственника. Несмотря на все попытки остаться незамеченным сотрудники СБУ установили личность предателя и задержали его по месту жительства.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник содержится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты по Силам обороны в Днепре и Полтавской области. 16-летний парень искал легких денег в Telegram. Теперь ему светит пожизненное заключение.

Как писал OBOZ.UA, СБУ провела масштабную спецоперацию и задержала шесть человек, которые занимались информационной деятельностью в пользу государства-агрессора. Пророссийские интернет-агитаторы действовали в нескольких регионах страны – от Киева до Ивано-Франковской области.

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