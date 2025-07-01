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Для конспирации использовал несколько телефонов: СБУ задержала агента ГРУ, корректировавшего удары по энергообъектам Днепра и Запорожья. Фото

Алексей Лютиков
Расследование
2 минуты
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Для конспирации использовал несколько телефонов: СБУ задержала агента ГРУ, корректировавшего удары по энергообъектам Днепра и Запорожья. Фото

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного агента российской военной разведки, который помогал оккупантам готовить удары по объектам критической инфраструктуры. Предатель собирал и передавал врагу координаты для осуществления обстрелов.

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Целью путинских террористов должны были стать энергетические объекты в Днепре и Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, 54-летний монтажник местной строительной компании осуществлял корректировку огня РФ по объектам критической инфраструктуры. Мужчина попал в поле зрения оккупантов, когда пытался купить в интернете поддельные документы для выезда за границу под видом иностранца.

После вербовки злоумышленник собирал для куратора из ГРУ РФ геолокации энергогенерирующих предприятий, которые обеспечивают электроэнергией большинство жилых домов в Днепре и Запорожье. Для совершения своей преступной деятельности мужчина использовал служебное положение в строительной компании, которая занимается восстановлением украинских энергетических объектов после российских атак.

В СБУ выяснили, что предатель фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на карте Google. Находясь на месте ремонта, агент отправлял соответствующую информацию своему куратору из РФ, тем самым фактически корректируя вражески атаки на энергетическую инфраструктуру.

Для конспирации использовал несколько телефонов: СБУ задержала агента ГРУ, корректировавшего удары по энергообъектам Днепра и Запорожья. Фото
Для конспирации использовал несколько телефонов: СБУ задержала агента ГРУ, корректировавшего удары по энергообъектам Днепра и Запорожья. Фото

Для конспирации мужчина использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил у родственника. Несмотря на все попытки остаться незамеченным сотрудники СБУ установили личность предателя и задержали его по месту жительства.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник содержится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Для конспирации использовал несколько телефонов: СБУ задержала агента ГРУ, корректировавшего удары по энергообъектам Днепра и Запорожья. Фото
Для конспирации использовал несколько телефонов: СБУ задержала агента ГРУ, корректировавшего удары по энергообъектам Днепра и Запорожья. Фото

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты по Силам обороны в Днепре и Полтавской области. 16-летний парень искал легких денег в Telegram. Теперь ему светит пожизненное заключение.

Как писал OBOZ.UA, СБУ провела масштабную спецоперацию и задержала шесть человек, которые занимались информационной деятельностью в пользу государства-агрессора. Пророссийские интернет-агитаторы действовали в нескольких регионах страны – от Киева до Ивано-Франковской области.

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