Пытался 'устроиться' в СБУ: в Виннице разоблачили и бросили за решетку двойного агента ФСБ

Двойного агента ФСБ, которого задержали в октябре 2021 года в Виннице, отправили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества. Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы.

Видео дня

Суд признал агента виновным в госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что установило расследование

Фигурантом производства является 43-летний житель временно оккупированной части территории Луганской области, который с 2014 до 2016 года воевал против сил АТО на востоке Украины.

Находясь в рядах вооруженных группировок врага, предатель помогал оккупантам захватывать украинские населенные пункты, в частности город Сорокино.

Впоследствии предателя завербовало ФСБ и еще до начала полномасштабного вторжения "отправило" его на подконтрольную Украине территорию, а именно в Винницу.

Предатель должен был выйти на украинских спецслужбистов якобы для предоставления актуальной информации об участниках террористической "ЛНР". А на самом деле таким образом он пытался установить контакты с сотрудниками СБУ, "влиться" в структуру для дальнейшего сбора разведданных в пользу России.

Как был разоблачен и что получил предатель за измену

Контрразведчики Службы безопасности сработали на опережение и разоблачили агента на начальном этапе его инфильтрации в ряды украинской спецслужбы.

Предателя задержали и отдали под суд.

Российского агента признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA:

Также 15 лет с конфискацией имущества получил агент российских спецслужб в Запорожье. Он корректировал российские атаки по Запорожью и устанавливал скрытые камеры для отслеживания позиций Сил обороны.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента ФСБ РФ в Ровно. Гражданин РФ приехал в город еще в 2021 году якобы погостить у родственников.

Также напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который "сливал" врагу локации техники Сил обороны в Славянске. Им оказался33-летний сотрудник регионального филиала АО "Укрзализныця".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!