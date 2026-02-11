'Прикрывался' родственниками: СБУ задержала российского шпиона, который пытался выследить партизанское подполье ССО. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента ФСБ РФ в Ривне. Гражданин РФ приехал в город еще в 2021 году якобы погостить у родственников.

Уже во время полномасштабной войны с Россией россиянин, который в свое время служил в ГРУ, начал собирать информацию о военнослужащих ССО и людей, тайно сотрудничающих с ССО и привлекаемых к подготовке и проведению спецопераций. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

Что известно о задержании шпиона ФСБ в Ривне

В Службе рассказали, что военная контрразведка СБУ во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины предотвратила новые попытки агентурного проникновения ФСБ в Силы обороны Украины. По результатам комплексных мероприятий в Ривне задержан российский шпион, который пытался выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО).

"Злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. В 2018-2019 годах он проходил военную службу как разведчик российской военной разведки. По данным расследования, фигурант прибыл в Ривне в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края России, который имеет украинских родственников. Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения", – указано в сообщении.

В частности, злоумышленник пытался получить персональные данные военных ССО и передать их российским спецслужбам через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи.

Кроме того, его интересовала информация о лицах, которые тайно сотрудничают с ССО и привлекаются к подготовке и проведению спецопераций.

"Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, пошагово задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации. Вместе с тем, во время обыска у фигуранта найдена военная форменная одежда РФ и документы страны-агрессора", – рассказали в Службе.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

