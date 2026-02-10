СБУ задержала предателя из 'Укрзалізниці', который сливал врагу локации техники Сил обороны в Славянске. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который "сливал" врагу локации техники Сил обороны в Славянске. Им оказался 33-летний сотрудник регионального филиала АО "Укрзалізниця".

Об этом сообщили в СБУ. Расследование установило, что мужчина отслеживал для оккупантов расположение тяжелой техники украинских подразделений, по которой, по имеющейся информации, россияне готовили ракетно-бомбовые удары.

Для того, чтобы собрать для захватчиков координаты военных объектов, злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую громаду и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Собранные данные он накапливал на своем смартфоне и передавал знакомому, который был связным с работниками российских спецслужб.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора, задокументировали его и задержали по месту жительства. Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Также Служба безопасности Украины приняла меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны в зоне разведывательной активности противника на Краматорском направлении.

