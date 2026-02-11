Сливал позиции Сил обороны россиянам: в Запорожье бросили за решетку предателя-нацгвардейца

Агента российских спецслужб приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он корректировал российские атаки по Запорожью и устанавливал скрытые камеры для отслеживания позиций Сил обороны.

Видео дня

Контрразведка и Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно со следователями ГБР задокументировали деятельность агента ФСБ, которого задержали в октябре 2023 года в Запорожье. Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным расследования, 51-летний местный житель передавал россиянам разведданные и наводил удары по городу и окрестностям. Основными целями были пункты временного базирования личного состава и техники украинских военных.

Чтобы собрать информацию, осужденный устанавливал и маскировал вдоль автотрассы видеокамеры с возможностью удаленного доступа для российских спецслужб. 24 октября 2023 года, когда мужчина проверял одну из "видеоловушек", его задержали. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой и еще одну камеру, которую тот планировал установить.

По данным следствия, задержанный сам предложил свою помощь представителям страны-агрессора. Для этого он оставлял соответствующие комментарии в Telegram-каналах. После этого администратор прокремлевской группы помог ему контактировать с сотрудником ФСБ.

Приговором от 5 июня 2025 года суд назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества. 8 января 2026 года апелляционный суд оставил это решение без изменений, поэтому оно вступило в законную силу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили еще одного агента ФСБ РФ в Ривне. Гражданин РФ приехал в город еще в 2021 году якобы погостить у родственников.

Также напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области российского информатора, который "сливал" врагу локации техники Сил обороны в Славянске. Им оказался 33-летний сотрудник регионального филиала АО "Укрзализныця".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!