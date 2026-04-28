Украинцам дали еще месяц: что нужно сделать до 1 июня, чтобы не потерять выплату 12 000 грн

В Украине внесли изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц(ВПЛ). Поэтому категории получателей были расширены – независимо от дохода семьи дети ВПЛ получают помощь на проживание и появились новые возможности для нетрудоспособных людей. При этом срок подачи заявлений для получения помощи с февраля 2026 года увеличили – до 1 июня вместо 1 мая 2026-го, если не успеть уложиться в дедлайн – выплаты за четыре месяца (с февраля по май) не будут начислены.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины. В сообщении говорится, что начисление выплаты для детей ВПЛ будет осуществляться с 1 февраля 2026 года, при условии подачи заявления до 1 июня 2026 года.

Ежемесячная выплата составляет 3000 грн, поэтому за четыре месяца сумма составит 12 000 грн. Получить эти деньги смогут все дети, которые:

имеют официальный статус внутренне перемещенного лица;

находятся на учете;

вовремя подали заявление через родителей или законных представителей.

Еще одно важное изменение коснется нетрудоспособных лиц из числа ВПЛ. В связи с повышением прожиточного минимума, переселенцы, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, отныне могут подать документы на пересмотр выплат.

Важно, что автоматически деньги не начисляются. Даже если статус ВПЛ уже есть, нужно обязательно подать заявление. Если документы для перерасчета будут поданы позже 1 июня 2026 года, выплаты будут начисляться с месяца подачи заявления о помощи.

Государство предусмотрело сразу несколько вариантов, чтобы сделать процесс оформления документов максимально удобным:

лично – в сервисных центрах Пенсионный фонд Украины или через ЦНАП;

по почте – в адрес территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ или через Дію;

черезобщину – в местных органах власти для жителей общин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцам-ВПЛ могут отказать в назначении выплаты от государства из-за открытых депозитных счетов. В частности причиной может стать 100 тыс. грн, которые накопили они или их родные.

