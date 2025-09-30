Присвоили более 1 млн грн освобожденных из плена военных: в Украине разоблачили преступную организацию

В Украине разоблачили преступную организацию, которая обманом присваивала средства освобожденных из российского плена украинских военных, нанеся им ущерб около миллиона гривен. Организаторами оказались родные братья из Одесской области, которые использовали персональные данные потерпевших, вводили их в заблуждение относительно выплат и получали доступ к банковским счетам.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Общая подтвержденная сумма нанесенного ущерба составляет около миллиона гривен.

Злоумышленники получали персональные данные бывших пленных из неустановленных источников и звонили им, представляясь работниками банков или правоохранительных органов. Владея информацией о службе потерпевших в Вооруженных Силах Украины и пребывании в плену, мошенники пользовались психологической уязвимостью военных, чтобы завладеть их средствами.

По данным следствия, мошенники убеждали бывших пленных, что на их банковские счета поступят выплаты, но якобы из-за "технических проблем" средства не были зачислены. Для "решения проблемы" они выманивали одноразовые коды из SMS, которые позволяли получить полный доступ к онлайн-банкингу потерпевших.

Установлены случаи, когда мошенники заставляли военных отправлять банковские карты по почте. После этого злоумышленники снимали наличные и совершали покупки в ювелирных магазинах, торговых сетях электроники, продуктовых и алкогольных супермаркетах.

Фигурантами преступной схемы оказались родные братья из Одесской области, которые нигде не работали и тратили незаконно полученные средства на ювелирные украшения, мобильные телефоны, технику и продукты. Организатор уже имел судимость, в декабре 2024 года его приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком за аналогичные преступления. Однако, находясь на испытательном сроке, он продолжил незаконную деятельность.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тыс. грн в разной валюте и золотые украшения, приобретенные на средства военных. От действий мошенников пострадали по меньшей мере десять украинских защитников.

Фигурантам сообщено о подозрении за создание и участие в преступной организации и мошенничество, совершенное преступной организацией в крупных размерах. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не сообщать посторонним лицам реквизиты платежных карт и коды из SMS, которые подтверждают финансовые операции. В случае сомнительных звонков или сообщений необходимо сразу обращаться в полицию.

