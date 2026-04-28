Топ-пропагандист Кремля собрался воевать в Украине: как друг Путина и Пригожина, который запускал каналы на оккупированных территориях, скатился на дно

Российский депутат Александр Малькевич, известный как один из медийных рупоров кремлевской пропаганды диктатора Владимира Путина и соратник окружения Евгения Пригожина, заявил о намерении отправиться на войну против Украины. В петербургском парламенте уже собрались рассмотреть его заявление о досрочном сложении мандата.

Видео дня

Как пишут в росмедиа, его коллега Александр Бельский не скупился на комплименты, назвав решение депутата "сильным и закономерным".

"Этот поступок – сильный, мужественный и, в случае с Сашей, вполне закономерный. Он награжден орденом "За мужество", имеет боевой опыт и с первых дней "специальной военной операции" активно помогает фронту и "освобожденным" регионам", – расхвалили оккупанта.

Показательно, что этот "закономерный шаг" происходит на фоне уголовного дела депутата. Малькевич фигурирует в расследовании о похищении средств "Городского агентства по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга, которое финансируется из бюджета города. Сумма и обстоятельства дела указывают, что речь идет не о мелких недоразумениях с бухгалтерией.

Сам Малькевич свою причастность к похищениям отрицал. Впрочем, в деле он довольно "особенный": другим фигурантам избрали строгие меры пресечения, тогда как депутат ограничился определенными запретами. На этом фоне появление идеи "поехать на фронт" выглядит минимум своевременным карьерным апгрейдом.

В частности, Малькевич известен ролью в российской пропагандистской инфраструктуре. Он руководил проектами, связанными с медиаструктурами Пригожина, в частности USA Really, и неоднократно попадал под санкции США, ЕС, Канады и других стран за участие в дезинформационных кампаниях.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину он работал на оккупированных территориях, где участвовал в запуске пророссийских телеканалов и медиапроектов, которые должны были обеспечивать информационное прикрытие оккупационных администраций. СБУ также сообщала ему о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!