Пытался ограбить отца, пока тот в плену: на Львовщине разоблачили мошенника, сына военнослужащего

На Львовщине правоохранители разоблачили юношу, который получал государственные выплаты за отца-военного, пока тот находился в российском плену. Это произошло в Золочевском районе, где мошенник с помощью поддельных документов незаконно присвоил почти четыре миллиона гривен выплат его отца.

Против юноши возбуждено уголовное производство, рассказали в прокуратуре области. В свою очередь в Нацполиции добавили, что против старосты, которая помогла юному мошеннику, также возбуждено производство.

Детали дела

По данным следствия, в июле 2024 года 22-летний житель Золочевского района мошеннически завладел выплатами своего 47-летнего отца-военнослужащего. Дело в том, что последний в апреле 2022 года попал в плен. Через два года, чтобы получить денежное обеспечение отца, его сын подал необходимые документы в районный ТЦК и СП.

"В соответствии с нормами законодательства, действующих в то время, выплаты можно было получить только члену семьи, если установлено совместное проживание. На самом деле мужчины вместе не проживали уже длительный период времени", – отметили в прокуратуре.

Несмотря на это, в апреле 2024 года 59-летняя староста округа предоставила юному мошеннику справку о том, что отец и сын живут вместе. При этом она "точно знала, что это не соответствует действительности", подчеркнули прокуроры.

Благодаря этому фиктивному документу юноша получал все денежное обеспечение отца, пока тот находился, а также разного вида материальную помощь. Таким образом за весь 2024 год мошенник получил более 3,8 млн грн.

Что будет теперь

Мошенничество разоблачили, когда в марте прошлого года отец вернулся из плена и выяснил, что часть из предусмотренных законодательством выплат отсутствует.

Следователи сообщили юноше о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.190 (мошенничество) и ч.4 ст.358 (подделка и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

По старосте следователи завершили досудебное расследование, начатое по ч.1 ст.366 (служебный подлог), обвинительный акт уже передан на рассмотрение суда. Старосте грозит как минимум штраф, а как максимум – ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности на такой же срок.

