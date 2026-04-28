В Украине национализировали недвижимость Олега Царева: что потерял экс-нардеп-изменник

Украинский суд разрешил национализировать имущество бывшего народного депутата и сепаратиста Олега Царева. Таким образом, в доход государства могут быть взысканы многочисленная недвижимость и другая собственность экс-нардепа на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Решение 28 апреля приняла коллегия судей ВАКС, удовлетворив исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении к Цареву санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях".

Отмечается, что все участники дела могут подать апелляцию. Решение суда вступает в законную силу по истечении срока ее подачи.

Какое имущество взыщут

21 земельный участок.

Здания и сооружения.

Прицеп.

Корпоративные права.

Олег Царев: чем "известен" экс-нардеп

Царев был народным депутатом Верховной Рады IV-VII созывов – за это время отличился своей пророссийской позицией. В частности, он известен своей поддержкой таких скандальных постановлений:

"Харьковских соглашений", которые позволяли Черноморскому флоту России оставаться в Севастополе до 2042 года;

закона "Об основах государственной языковой политики", который укреплял статус русского языка;

"диктаторских законов 16 января";

а также критикой Дня Конституции Украины и силового разгона Евромайдана.

В 2014 году Царев пытался возглавить "Юго-Восточное движение", поддерживал псевдореспублики "ЛДНР" и стал "спикером парламента Новороссии", призывая к нарушению территориальной целостности Украины и свержению конституционного строя.

В 2022 году россияне планировали назначить его главой оккупационного правительства в Киеве, но эти планы сорвались. После начала полномасштабного вторжения СБУ установила его сотрудничество с оккупантами, а в 2023 году ему сообщили о подозрении в государственной измене и финансировании российской Росгвардии. Также СБУ арестовала его недвижимость в Днепре, Киевской области и в Крыму на общую сумму более 460 млн грн.

В отношении Царева уже есть два приговора, которыми его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя. В частности политика-предателя заочно приговорили к 8 и 12 годам заключения.

В 2022 году Царев открыто выступил с поддержкой и оправданием полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, он спонсировал сепаратистов из так называемых "днр" и "лнр".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства Олега Царева – бывшего бизнесмена и пророссийского политика. В Украине его признали предателем и коллаборационистом.