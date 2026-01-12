Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео

Украинские правоохранители разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу в Ивано-Франковской, Сумской и Черновицкой областях. Подозрения объявлены 11 лицам, а общая сумма неправомерной выгоды превысила 5,8 миллиона гривен.

Об этих случаях 12 января сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Фигурантам – в зависимости от конкретной роли и совершенного ими – грозит наказание, в том числе за незаконную переправку лиц через государственную границу, совершенную в составе организованных групп (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье организатором схемы является 75-летний мужчина-"рецидивист". Он, не дождавшись приговора в предыдущем уголовном производстве, повторно устроил побег военнообязанных из страны.

Впервые подозрение в организации нелегального выезда лиц призывного возраста пенсионер получил в октябре 2024 года, уточнили в областной прокуратуре.

В декабре 2025-го мужчина снова взялся за старое. За 12,5 тысячи евро с человека злоумышленник обещал инструктаж, перевозку и сопровождение по горной местности в Молдову вне пунктов пропуска. Его поймали с поличным – при попытке переправки двух мужчин 7 января 2026 года.

Кроме пенсионера, подозрения получили еще пять жителей региона, которые действовали в составе организованной группы. По данным следствия, организатор вместе с сообщниками, среди которых двое работников национального парка "Верховинский", за 8 тысяч евро с человека проводили мужчин по горам через границу.

Всего задокументировано четыре факта незаконной переправки. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога для 75-летнего "рецидивиста" – 1 миллион гривен.

Сумская область

34-летнему жителю областного центра сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием).

Мужчина обещал способствовать оформлению фиктивных медицинских документов для снятия с воинского учета и дальнейшего незаконного выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в 11 тысяч долларов с человека.

Нацполиция сообщила, что дома у фигуранта найдены печати, бланки медицинской документации для прохождения ВВК, копии документов на военнообязанных лиц, наличные.

Организатора задержали при попытке перевозки пятерых военнообязанных, изъяв 55 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Черновицкая область

На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно перевезти за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом.

По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тысяч евро с уклониста. Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" изъято 34 тысячи евро.

Подробнее об этой схеме читайте в материале нашего издания по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Полтаве контроль за воинским учетом призывников, военнообязанных и резервистов в течение 2026 года будет усилен. Это касается и розыска лиц, уклоняющихся от мобилизации: Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут получать сообщения о нарушителях.

