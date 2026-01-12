УкраїнськаУКР
русскийРУС

Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео

Дарья Дурова
Расследование
5 минут
384
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео

Украинские правоохранители разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу в Ивано-Франковской, Сумской и Черновицкой областях. Подозрения объявлены 11 лицам, а общая сумма неправомерной выгоды превысила 5,8 миллиона гривен.

Видео дня

Об этих случаях 12 января сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Фигурантам – в зависимости от конкретной роли и совершенного ими – грозит наказание, в том числе за незаконную переправку лиц через государственную границу, совершенную в составе организованных групп (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье организатором схемы является 75-летний мужчина-"рецидивист". Он, не дождавшись приговора в предыдущем уголовном производстве, повторно устроил побег военнообязанных из страны.

Впервые подозрение в организации нелегального выезда лиц призывного возраста пенсионер получил в октябре 2024 года, уточнили в областной прокуратуре.

В декабре 2025-го мужчина снова взялся за старое. За 12,5 тысячи евро с человека злоумышленник обещал инструктаж, перевозку и сопровождение по горной местности в Молдову вне пунктов пропуска. Его поймали с поличным – при попытке переправки двух мужчин 7 января 2026 года.

Кроме пенсионера, подозрения получили еще пять жителей региона, которые действовали в составе организованной группы. По данным следствия, организатор вместе с сообщниками, среди которых двое работников национального парка "Верховинский", за 8 тысяч евро с человека проводили мужчин по горам через границу.

Всего задокументировано четыре факта незаконной переправки. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога для 75-летнего "рецидивиста" – 1 миллион гривен.

Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео

Сумская область

34-летнему жителю областного центра сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием).

Мужчина обещал способствовать оформлению фиктивных медицинских документов для снятия с воинского учета и дальнейшего незаконного выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценивал в 11 тысяч долларов с человека.

Нацполиция сообщила, что дома у фигуранта найдены печати, бланки медицинской документации для прохождения ВВК, копии документов на военнообязанных лиц, наличные.

Организатора задержали при попытке перевозки пятерых военнообязанных, изъяв 55 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео
Почти 6 млн грн с 11 человек: в трех областях разоблачили каналы незаконной переправки уклонистов за границу. Фото и видео

Черновицкая область

На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно перевезти за границу семерых мужчин, скрыв их в грузовике с пивом.

По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тысяч евро с уклониста. Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" изъято 34 тысячи евро.

Подробнее об этой схеме читайте в материале нашего издания по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Полтаве контроль за воинским учетом призывников, военнообязанных и резервистов в течение 2026 года будет усилен. Это касается и розыска лиц, уклоняющихся от мобилизации: Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут получать сообщения о нарушителях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!