Пассажиры между паллетами с алкоголем: пограничники разоблачили схему переправки нарушителей за границу. Видео

На Буковине пограничники разоблачили масштабную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Семеро граждан призывного возраста пытались выехать из страны, скрываясь в грузовике с алкогольной продукцией. Инцидент зафиксировали во время углубленного осмотра транспортного средства. Происшествие произошло в пункте пропуска Мамалыга во время проверки фуры, следовавшей за границу.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о разоблачении канала незаконной переправки лиц через границу. По информации ведомства, водитель фуры пытался скрыто вывезти граждан Украины в Молдову. Среди паллет с товаром пограничники обнаружили семерых мужчин, которые находились в грузовом отсеке. В сообщении пограничников указано, что при осмотре кабины транспортного средства была обнаружена значительная сумма наличных денег.

В ГПСУ уточнили, что организатор схемы обещал так называемую безопасную перевозку. За это каждый из мужчин должен был заплатить от 6 до 13 тысяч евро.

Схема перевозки

Мужчин собирали в разных регионах страны и доставляли к границе грузовым транспортом. Пятеро из них начали поездку из Киева. Еще двух водитель подобрал по дороге в Хмельницком и Хотине. Все они находились между паллетами с алкогольной продукцией, без обустроенных мест для перевозки людей.

Во время осмотра грузовика пограничники также проверили кабину водителя. Там правоохранители обнаружили 34 тысячи евро наличными, которые, по предварительным данным, могли быть частью оплаты за незаконную переправку.

Что известно следствию

Следователи установили, что организатором схемы был водитель-иностранец. Именно он координировал маршрут и собирал деньги с так называемых пассажиров. Мужчину задержали непосредственно в пункте пропуска.

Как сообщили в ГПСУ, водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему готовят сообщение о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконной переправки лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность, в частности лишение свободы.

