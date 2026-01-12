В Полтаве усилят контроль за военным учетом: что ждет уклонистов

В Полтаве контроль за воинским учетом призывников, военнообязанных и резервистов в течение 2026 года будет усилен. Это касается и розыска лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Исполнительный комитет Полтавского городского совета утвердил ряд соответствующих изменений на заседании в пятницу, 9 января. Как передает "Суспільне", речь идет, в частности, о создании специальной комиссии.

Что именно изменится?

Спецкомиссия будет проверять госорганы, предприятия, учреждения.

Речь идет о соблюдении правил воинского учета. К примеру, эксперты будут следить за тем, как именно компании/госорганы ведут списки военнообязанных, совпадают ли данные с информацией от ТЦК и СП, есть ли ответственные за воинский учет лица.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут получать сообщения о нарушителях.

Предприятия и учреждения обяжут сообщать бывшие военкоматы о военнообязанных, которые не состоят на учете или нарушают его правила.

Госучреждения будут проводить идентификацию военнообязанных при обращении.

Лица, находящиеся в розыске ТЦК и СП, могут быть идентифицированы при обращении в органы власти, ЦПАУ или другие государственные учреждения. После этого при необходимости полиция может доставить их в территориальные центры комплектования для оформления документов.

Граждане будут получать больше информации, включая онлайн-консультации.

Также городские власти планируют активнее информировать население о правилах воинского учета через медиа и официальный сайт, а еще – ввести онлайн-консультации для населения и ответственных работников предприятий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в случае заключения и выполнения мирного соглашения подходы к мобилизации в Украине могут измениться, в частности рассматривается ее отмена или переход к частичному формату с поэтапной демобилизацией. Приоритетом остается сохранение боеспособности войска и удержание позиций, ведь их потеря несет серьезные угрозы безопасности государства.

