Организовал продажу несуществующих биткоинов на $160 тыс.: на Сумщине разоблачили кибермошенника. Фото

На Сумщине был разоблачен кибермошенник, который продавал несуществующие биткоины. Он создал псевдоплатформу для торговли криптовалютой и обманул своего "клиента" на 160 тысяч долларов. Таким образом, сумма нанесенного ущерба составила более 7,6 миллиона гривен.

Видео дня

Об этом сообщает Офис генпрокурора. В свою очередь в Нацполиции уточнили, что речь идет о 23-летнем жителе Киевщины, который создал поддельную онлайн-платформу, имитирующую работу настоящей криптобиржи.

После того, как юный мошенник создал псевдотрейдинговую платформу, в одном из мессенджеров он познакомился с жителем Сумщины, которому предложил свои услуги в организации покупки биткоинов. Подозреваемый помог "клиенту" создать электронный кошелек на крипто-бирже и якобы приобрести 0,64 биткоина за 60 тысяч долларов.

"Осознав, что никаких зачислений криптовалюты на электронный кошелек не произошло, мужчина снова обратился к своему "консультанту". Подозреваемый убедил его, что все в порядке, однако временно любые транзакции заблокированы из-за того, что приобретенная ими криптовалюта была задействована в рисковых операциях", – рассказали в ОГПУ.

Мошенник также убедил своего "клиента" еще приобрести биткоины – для разблокировки уже приобретенной и других операций с криптовалютой. На приобретение еще 0,92 биткоина потерпевший потратил еще 100 тыс долларов.

"Фигуранта задержали при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения на месте во время передачи денег. По результатам санкционированного обыска полицейские, кроме денег, изъяли у мужчины мобильный телефон и автомобиль Lexus", – отметили в полиции. В ОГПУ добавили, что мошенника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Юноше сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и в условиях военного положения, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и законченном покушении на это преступление (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине зафиксировали новую серию кибератак, в ходе которой мошенники отправляют поддельные письма якобы от Национального банка Украины и Налоговой службы. Даже несмотря на то, что такие письма могут выглядеть официально, открывать их и переходить по ссылкам, которые они содержат, опасно.

Также в Украине участились случаи фишинговых атак, когда гражданам обещают денежную помощь якобы от ООН или других международных структур. Мошенники используют фальшивые сайты, чтобы похитить банковские данные, поэтому проверять источник информации – критически важно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!