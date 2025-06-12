У украинцев воруют деньги под видом помощи от ООН: как не попасть в новую мошенническую ловушку

В Украине участились случаи фишинговых атак, когда гражданам обещают денежную помощь якобы от ООН или других международных структур. Мошенники используют фальшивые сайты, чтобы похитить банковские данные, поэтому проверять источник информации - критически важно.

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Об этом OBOZ.UA сообщили киберспециалисты проекта Brama. В последнее время в социальных сетях и мессенджерах все чаще появляются сообщения о денежной помощи для украинцев от ООН или других международных организаций.

В таких сообщениях утверждается, что каждый гражданин Украины имеет право на финансовую выплату, и для ее получения достаточно перейти по ссылке и заполнить простую анкету. Именно так начинается мошенническая схема, которая уже лишила средств сотни доверчивых пользователей.

Один из пострадавших рассказал, что получил сообщение о выплате, перешел на указанный сайт, который выглядел официально, заполнил анкету, включая информацию о банковской карте. Через час со счета исчезли все деньги. Позже выяснилось, что это была фишинговая атака - вид мошенничества, когда злоумышленники имитируют деятельность государственных или международных учреждений, чтобы выманить личную и финансовую информацию.

Вымышленные сайты, поддельные логотипы, официальный тон сообщений - все это создает иллюзию реальности, которая заставляет людей действовать быстро и необдуманно. Управление противодействия киберпреступности в Киеве предупреждает: мошенники активно пользуются войной, экономической нестабильностью и доверием граждан к международной поддержке. Они обещают деньги "без проверки", но на самом деле охотятся за вашими карточками и паролями. Такие ссылки часто ведут на фальшивые сайты, которые автоматически считывают данные или побуждают ввести их вручную.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой

информацию о выплатах следует проверять только через официальные источники: сайты правительства, международных организаций, проверенные СМИ;

никогда не вводите данные карты, CVV-код или пароли к банкингу на сомнительных сайтах;

в случае подозрения - немедленно обращайтесь в банк и блокируйте карту;

сообщайте правоохранителям обо всех попытках мошенничества;

не переходите по ссылкам из сообщений или постов, которые кажутся даже немного подозрительными;

не верьте обещаниям о "деньги без проверки" - это главный маркер мошенничества.

Все настоящие выплаты объявляются исключительно через официальные сайты государственных органов или проверенные международные источники. Если вы случайно предоставили свои данные - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту, а также сообщите об инциденте в полицию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители изъяли у мошенников, которые обманывали пользователей платформы TikTok, почти 700 тысяч гривен. О злоумышленниках известно, что они вводили людей в заблуждение, обещая прибыль за участие в викторине, которая проводилась на платформе TikTok.

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