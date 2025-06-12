Мошенники начали маскироваться под НБУ: украинцам приходят опасные фейковые письма

В Украине зафиксировали новую фишинговую атаку с поддельными письмами якобы от Национального банка Украины (НБУ), которые содержат вредоносные файлы и фейковый адрес. Письма могут выглядеть официально, но настоящая почта содержит всегда домен @bank.gov.ua, поэтому открывать вложения и переходить по ссылкам опасно.

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Об этом пишет НБУ. Злоумышленники рассылают фальшивые электронные письма с вредоносными вложениями, которые имитируют документы от организации.

В теме письма и в названии файла использовано название учреждения, что вызывает доверие у пользователей и побуждает их открыть вложение. Хотя письма поступают из разных неофициальных электронных адресов, в подписи указана фейковая почта - [email protected], которая очень похожа на настоящий корпоративный домен НБУ.

Такая техника является типичным примером фишинга – способа обмана, с помощью которого злоумышленники пытаются заразить компьютеры пользователей вирусами или получить доступ к конфиденциальной информации. Национальный банк Украины уже официально предупредил граждан, что не следует загружать файлы из таких писем и не стоит переходить ни по каким ссылкам, которые содержатся в сообщениях сомнительного происхождения.

Работники НБУ для электронной переписки используют исключительно корпоративные адреса с доменом @bank.gov.ua, и любое отклонение от этого адреса является признаком мошенничества. К сожалению, фишинговые атаки стали привычным инструментом киберпреступников в условиях войны и информационного давления. Именно поэтому особенно важно оставаться внимательными, проверять источники информации и не открывать подозрительные вложения, даже если письмо выглядит официальным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине участились случаи фишинговых атак, когда гражданам обещают денежную помощь якобы от ООН или других международных структур. Мошенники используют фальшивые сайты, чтобы похитить банковские данные, поэтому проверять источник информации - критически важно.

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