Венгрия будет принимать украинских мужчин призывного возраста, несмотря на новые правила: что заявил Петер Мадьяр

Венгрия заявила, что продолжит предоставлять возможность получения защиты украинским мужчинам призывного возраста, несмотря на новые ограничения Европейского союза (ЕС), особенно если речь идет об этнических венграх из Закарпатья. В то же время общеевропейская временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2028 года, а новые ограничения касаются преимущественно тех мужчин призывного возраста, которые обращаются за защитой впервые.

Видео дня

Об этом премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил журналистам, сообщает TVP World. Он подчеркнул, что венгерское правительство не соглашается с новым подходом ЕС и считает, что человек, спасающийся от войны, не должен автоматически лишаться возможности получить защиту.

"Венгрия будет действовать иначе и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", — заявил венгерский премьер. По его словам, Будапешт оставляет за собой право предоставлять защиту украинским мужчинам призывного возраста, прибывающим в страну.

Особое внимание Мадьяр обратил на украинцев венгерского происхождения, проживающих в Закарпатской области. Именно эта категория граждан, по его словам, является одной из причин, по которой Венгрия настаивает на возможности самостоятельно определять, кому предоставлять защиту. В Закарпатье, которое непосредственно граничит с Венгрией, проживает около 100 тысяч этнических венгров.

Мадьяр назвал решение ЕС неприемлемым

Венгерский премьер заявил, что поднимал этот вопрос во время встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой, которая состоялась в Будапеште. Мадьяр фактически поставил под сомнение целесообразность ограничений для украинских мужчин призывного возраста. По его мнению, неправильно создавать ситуацию, при которой люди, пытающиеся покинуть страну, где идет война, не могут получить защиту в другом европейском государстве.

Он назвал решение ЕС таким, которое вынуждает украинцев оставаться в стране, находящейся в состоянии войны. Венгерские власти, по словам Мадяра, будут придерживаться иной позиции и продолжат рассматривать возможность приема таких граждан.

В то же время его заявление касается именно позиции венгерского правительства в отношении предоставления защиты и убежища. Однако это не означает автоматического предоставления каждому украинскому мужчине соответствующего статуса — конкретные решения будут приниматься венгерской стороной в соответствии с её процедурами.

Что изменилось в Евросоюзе

Система временной защиты для украинцев была введена в ЕС после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Этот механизм позволил миллионам украинцев получить право на проживание, доступ к работе, образованию, медицинской помощи и другим базовым услугам в странах Евросоюзабез необходимости проходить стандартную процедуру получения статуса беженца.

В июле 2026 года государства ЕС договорились продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако одновременно был изменен подход к части новых заявителей. Новые правила, вступившие в силу 5 августа, предусматривают ограничения для украинских мужчин призывного возраста, не выполнивших военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Кого касаются новые ограничения

Важно различать украинцев, которые уже находятся под временной защитой в странах ЕС, и тех, кто обращается за ней впервые после изменения правил. Ограничение не распространяется на украинцев, которые уже получили временную защиту в стране ЕС до вступления в силу новых требований.

То есть сам факт того, что украинец является мужчиной призывного возраста, не означает автоматической потери уже полученного статуса. Зато новые правила касаются прежде всего возможности получить временную защиту тем, кто обращается за ней после соответствующих изменений и не выполнил предусмотренные украинским законодательством военные обязанности.

Заявление венгерского премьера не следует трактовать как отмену или изменение общеевропейских правил на территории всего ЕС. Речь идет о готовности Венгрии использовать собственные возможности по предоставлению защиты и убежища тем украинцам, на которых новый механизм временной защиты ЕС может не распространяться.

Несмотря на новые ограничения для отдельных категорий заявителей, в целом механизм временной защиты для украинцев в Евросоюзе продолжает действовать. Его срок продлен до 4 марта 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские беженцы постепенно покидают Польшу, однако в стране все еще остается 953,1 тыс. таких лиц. В июле эта цифра снизилась на 8,11 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!