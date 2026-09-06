Операция "Карфаген": у главы Одесской ОВА Кипера изъяли телефон в ходе обысков

В рамках операции "Карфаген" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Одесской облгосадминистрации (ОГА) Олега Кипера. У губернатора Одесской области изъяли телефон, а его самого отпустили.

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Об этом сообщают украинские СМИ. Обыски проходили в доме чиновника, в Киеве и Одессе.

Олег Кипер – фигурант "Карфагена"

Отмечается, что Кипер связан с главным фигурантом дела – главой Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Украины Сергеем Крапивой, которого детективы арестовали еще вчера.

Два года назад Крапива работал заместителем Кипера в Одесской ОГА, где отвечал за цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизацию (CDTO). Позже Кропива вернулся на руководящие должности в Генпрокуратуру.

Кроме того, Олег Кипер также связан с заместительницей генерального прокурора Марией Вдовиченко, с которой долгое время работал в столичных органах прокуратуры, где Вдовиченко долгое время была его ключевой соратницей.

Напомним, генерального прокурора Украины Руслана Кравченко никто не видел со вчерашнего дня, с начала проведения обысков. Последний раз его видели в правительственном квартале, поскольку он приезжал в Офис президента, а позже стало известно, что он находился в отделении клиники "Добробут" в Новопечерских Липках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут действовать около двух тысяч мошеннических колцентров, и примерно половину из них в этой среде называют "белыми", поскольку они имеют влиятельное прикрытие, платят ежемесячную "абонплату" и могут не опасаться обысков. Западные партнеры уже давно сигнализировали украинским властям о масштабах проблемы.

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