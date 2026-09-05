"Исчезновение" Кравченко и скандальное заявление ОГП об обысках НАБУ: какой ящик Пандоры открыла операция "Карфаген"

Офис генерального прокурора Украины отреагировал на обыски, проводимые в рамках операции "Карфаген" в самом ведомстве. Ведомство заверило в полном сотрудничестве с следователями Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Об этом говорится в официальном заявлении ОГП. В то же время его сотрудник, фигурирующий в деле о мошеннических колл-центрах, будет отстранен от должности.

Реакция Офиса генпрокурора на расследование

Там признали, что любое использование служебного положения в прокуратуре для прикрытия или содействия какой-либо преступной деятельности "недопустимо" и будет "наказано предусмотренной законом ответственностью".

"Офис Генерального прокурора, со своей стороны, будет оказывать следствию необходимое содействие и предоставлять информацию, предусмотренную законом. В то же время такое же неукоснительное соблюдение закона, процессуальных гарантий и пределов судебных разрешений должно быть обеспечено всеми правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

Что касается обысков в служебных помещениях генерального прокурора Руслана Кравчека и его первого заместителя Марии Вдовиченко, в ОГП заявили, что среди документов, найденных во время обыска, были материалы уголовного производства о возможных противоправных действиях близких лиц, связанных с руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Это производство расследовалось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. О его существовании и ходе расследования руководству САП было известно. Кроме того, детективы получили доступ к материалам другого уголовного производства, в частности к информации, полученной в рамках проведения НСРД в отношении возможной противоправной деятельности сотрудников НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

В связи с этим там просят установить, к каким материалам был получен доступ, были ли они осмотрены, скопированы или изъяты, а также охватывались ли они соответствующими судебными разрешениями.

Упоминание Кравченко

Кроме того, там заявили, что в приведенных материалах нет прямых данных о том, что Руслан Кравченко способствовал деятельности таких колл-центров. Связь между приведенными бытовыми разговорами, отмечают в Генпрокуратуре, обосновывается "преимущественно предположениями".

"Еще один пример – приказ № 309 "Об организации деятельности прокуроров в уголовном производстве". В пункте 169 постановления приводится разговор, в котором сотрудник ГПП передает якобы договоренность с "шефом", под которым следствие подразумевает Генерального прокурора, о внесении изменений в этот приказ (...) В то же время никаких таких изменений Генеральный прокурор не подписывал. Они не были приняты и не вступили в силу", – говорится в сообщении.

Там добавляют, что возможное превышение полномочий при доступе к материалам уголовных дел, не имеющих отношения к предмету обыска, будет тщательно проверено в рамках уголовного производства.

"Любые факты возможной противоправной деятельности сотрудников прокуратуры должны расследоваться без исключений. В то же время все следственные действия, независимо от органа, который их проводит, должны осуществляться исключительно в рамках закона и предоставленных судом полномочий. Это одинаковый стандарт для всех правоохранительных органов", – говорится в заявлении ГП.

Пропал и нашелся

Впоследствии украинские СМИ сообщили, что Руслана Кравченко никто не видел со вчерашнего дня, с начала проведения обысков.

В последний раз генерального прокурора видели в правительственном квартале, поскольку он приезжал в Офис президента. Впоследствии стало известно, что он находится в отделении клиники "Добробут" в Новопечерских Липках.

Напомним, НАБУ и САП заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, удалось установить личность фигуранта дела "Канцлера", который попал в запись во время спецоперации "Карфаген". Им оказался заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Крапива.

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