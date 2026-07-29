Готовила взрыв военной базы, где служит ее родной сын: в Хмельницкой области российскую агентку приговорили к 15 годам. Фото

В Хмельницкой области разоблачили местную жительницу-предательницу, которая не только передавала спецслужбам страны-агрессора России данные о собственном сыне-военнослужащем, но и готовила теракт – подрыв военной базы, где служит ее сын. Предательницу уже осудили, по приговору суда ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в управлении СБУ в Хмельницкой области. Как добавили в Офисе генпрокурора, женщина согласилась совершить теракт всего за пять тысяч долларов США.

Что известно о предательнице

Женщину разоблачили еще в июне 2025 года. Это – сотрудница охранной фирмы в областном центре. Она попала в поле зрения россиян из-за своих прокремлевских комментариев в чатах Telegram-каналов.

После вербовки она передавала российской спецслужбе данные обо всех местах дислокации подразделения ВСУ, в котором служил ее сын.

"По заказу ФСБ она "сливала" россиянам точки дислокации подразделения, в котором служил ее сын – военнослужащий ВСУ, и готовила теракт. Ее задержали "на горячем", когда она выбирала место для установки самодельной бомбы в воинской части на западе Украины", – сообщили в СБУ.

В частности, женщина отслеживала места дислокации мобильных огневых групп, тренировочных центров и запасных командных пунктов украинских войск. Для этого женщина обходила областной центр и прилегающую территорию и "фотографировала объекты, имитируя телефонный разговор".

Подготовка теракта

Готовя теракт, женщина приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое впоследствии должна была заложить возле военной базы для дистанционного подрыва.

В ходе обысков у задержанной обнаружен телефон с доказательствами работы на ФСБ и комплектующие для взрывного устройства.

Суд признал фигурантку виновной по ч. 3 ст. 109 ( распространение материалов с призывами к захвату государственной власти); ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооружённой агрессии РФ против Украины, героизация её участников) Уголовного кодекса Украины

По приговору суда предательница проведет за решеткой 15 лет.

Другие предатели Украины

Ранее в Донецкой области задержали таксиста-предателя, который по указаниям российских спецслужб корректировал удары по Краматорску. В ходе обысков у мужчины изъяли боевую гранату и смартфон, в котором содержались доказательства сотрудничества с врагом.

Также сотрудники СБУ задержали в Полтавской области агентку ФСБ, которая, по данным следствия,собирала информацию о критически важных энергообъектах региона. Собранные ею данные россияне планировали использовать для подготовки удара по инфраструктуре, обеспечивающей электроснабжение Полтавы и прилегающих районов.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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