СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по западу Украины. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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Об этом сообщила СБУ. Злоумышленником оказался местный рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за наркопреступления.

Что известно

Завербованный агент готовил координаты для новой серии ракетных и дронных атак оккупантов по западу Украины.

"Среди основных "целей", которые враг поручил разведать корректировщику, были предприятия оборонно-промышленного комплекса и логистические центры украинских защитников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел врага и задержали агента с поличным, когда он проводил доразведку вблизи стратегического объекта.

Расследование выявило, что на сотрудничество с врагом пошел рецидивист, который уже отбывал наказание за наркопреступления. "Заработок" он нашел на одном из Telegram-каналов по поиску "быстрых денег", которые ему были нужны для покупки дозы наркотиков.

Координаты объектов предатель собирал под видом велосипедных прогулок.

"Зафиксировано, как агент объезжал местность под видом велосипедных поездок, фиксировал на смартфон периметры потенциальных "целей" и передавал видео с геолокациями куратору из РФ", — отметили в СБУ.

В ходе обыска у российского агента обнаружен телефон с доказательствами работы на врага.

Что грозит предателю

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Мелитополе полицейский перешел на сторону оккупантов и поплатился за это. Он устроился в созданный оккупантами репрессивный орган, охранял незаконный "референдум" и участвовал в "рейдах" оккупантов на ТОТ.

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