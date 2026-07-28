СБУ разоблачила таксиста, который координировал обстрелы Краматорска: был завербован ГРУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой области задержали таксиста-предателя, который по указаниям российских спецслужб корректировал удары по Краматорску. В ходе обысков у мужчины изъяли боевую гранату и смартфон, в котором содержались доказательства сотрудничества с врагом.

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Теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки (более известной как ГРУ). Им оказался завербованный врагом таксист из Краматорска, который корректировал обстрелы прифронтового города и прилегающих территорий", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, мужчина помогал россиянам собирать координаты запасных командных пунктов, логистических объектов и боевых позиций украинских защитников для последующих ударов.

Чтобы выполнить задания кураторов, он под предлогом рабочих поездок передвигался по прифронтовым районам, отслеживал места дислокации и маршруты перемещения подразделений Сил обороны, после чего отмечал их на электронных картах.

Собранную информацию подозреваемый отправлял через мессенджер своему родственнику, который находится на территории России и поддерживает связь с российской военной разведкой.

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность фигуранта и задержали его по месту жительства.

В ходе обыска правоохранители изъяли гранату Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом. В настоящее время задержанному уже объявлено о подозрении.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений", – отмечается в сообщении.

Напомним, сотрудники СБУ задержали в Полтавской области агентку ФСБ, которая, по данным следствия, собирала информацию о критически важных энергообъектах региона. Собранные ею данные россияне планировали использовать для подготовки удара по инфраструктуре, обеспечивающей электроснабжение Полтавы и прилегающих районов.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области ещё одного предателя, который пошёл на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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