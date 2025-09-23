ГБР задержало командира воинской части из Ровно, который заставлял подчиненных возводить ему дом. Фото

Государственное бюро расследований задержало командира одной из воинских частей в Ривном, который заставлял подчиненных выполнять ремонтные работы в своем частном доме на Львовщине. Ему инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, совершенное группой лиц во время военного положения, причинившее тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По данным следствия,вместо выполнения служебных обязанностей чиновник привлек трех военных – двух водителей и электрика – для ремонта и строительства своего дома во Львовской области.

На бумаге подчиненные оставались на службе в Ровно, из-за чего государство ежемесячно выплачивало им денежное обеспечение. Следствие установило, что строительство продолжалось более полутора лет – с марта 2024-го, а из бюджета воинской части было противоправно выплачено более 1,3 млн гривен.

Во время обысков 17 сентября 2025 года правоохранители обнаружили двух военных на месте строительства. Они уже вернулись к выполнению служебных обязанностей, а третий военный с июля находится на службе в Сумской области.

Также следователи нашли грамоты, которые командир выписывал подчиненным "за добросовестную службу", хотя все понимали, что они выполняют личные поручения руководителя.

Командиру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным служебным лицом власти и служебных полномочий, причинившие тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1,3 млн гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

