Ездила на курорты за границу вместо службы: военной с Полтавщины сообщили о подозрении

Военнослужащая одной из воинских частей Полтавщины получила от представителей Государственного бюро расследований подозрение. Женщина в звании старшего сержанта выезжала на зарубежные курорты, и несмотря на отсутствие на службе продолжала получать денежное обеспечение.

Таким образом военная безосновательно получила почти 190 тыс. грн. Об этом 26 августа сообщили в ГБР.

По данным Бюро, женщина в течение 2022-2024 годов восемь раз оставляла место службы и посещала курорты за рубежом, в частности в Черногории и Польше.

В ГБР также показали фотографии, очевидно, с телефона этой женщины.

"Руководство части не реагировало на ее прогулы, в результате из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тыс. грн", – подчеркнули в ведомстве.

Сейчас военной инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (это ч.4 ст. 409 УК Украины), а также мошенничество (ч.3 ст. 190 УК).

По указанным статьям военной грозит до десяти лет лишения свободы. Однако подозреваемая уже возместила безосновательно полученные средства.

Отдельно следователи проверяют действия командования воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние две недели в строй после самовольного оставления части вернулось более 1700 военнослужащих. Процесс добровольного возвращения продолжается, и у военных еще есть несколько дней (до конца августа), чтобы вернуться на службу без уголовной ответственности.

