Заставлял подчиненных возводить ему дома: ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику ГСЧС в Винницкой области. Фото

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области. По данным следствия, чиновник в течение нескольких месяцев заставлял своих подчиненных работать на собственных стройках.

Это происходило с июня 2024 по март 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Детали расследования

Как установили правоохранители, с июня 2024 года по март 2025-го он привлекал пятерых спасателей к возведению и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях. Работников заставляли работать не только в рабочее, но и во внерабочее время, фактически используя их как бесплатную рабочую силу. Следствие задокументировало по меньшей мере четыре объекта, на которых происходили такие работы.

Бывший глава занимал руководящую должность более 15 лет, а весной 2025 года вышел на пенсию. Сейчас он является руководителем одного из коммунальных предприятий в Виннице.

Во время обысков в его доме и на прежнем месте работы следователи изъяли документы на право собственности, медицинские справки, 10 тысяч евро, мобильный телефон, сервер видеонаблюдения и цифровые носители информации.

Экс-чиновнику инкриминируют вербовку людей с целью эксплуатации, совершенную с использованием служебного положения в отношении нескольких лиц (ч. 2 ст. 149 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2,49 млн гривен. Между тем следователи продолжают устанавливать круг лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности.

