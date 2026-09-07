Украинцам в Чехии напомнили о важной процедуре: что обязательно нужно сделать до 30 сентября

Некоторым украинским беженцам в Чехии до 30 сентября 2026 года необходимо лично посетить отделение Министерства внутренних дел (МВД) и получить новую визовую наклейку. Речь идет о тех, кто весной прошел онлайн-регистрацию для продления временной защиты, но еще не завершил процедуру личным визитом. Именно получение новой наклейки продлевает временную защиту до 31 марта 2027 года.

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Об этом свидетельствуют официальные данные МВД Чехии. Отмечается, что онлайн-регистрация для продления временной защиты завершилась 15 марта 2026 года.

После ее успешного прохождения украинец получал PDF-подтверждение. Оно подтверждает действие временной защиты до 30 сентября, но само по себе не продлевает ее до 2027 года.

Поэтому тем, у кого есть такое подтверждение, необходимо прийти в назначенный при регистрации день в соответствующее отделение МВД Чехии. Адрес, дату и время можно проверить в электронном письме с подтверждением или в личном кабинете на Информационном портале для иностранцев в разделе "Мои бронирования".

Изменить забронированную дату можно только по уважительной причине через личный кабинет. При этом МВД предупреждает, что свободная новая дата до 30 сентября не гарантируется, поэтому без необходимости переносить визит не рекомендуют.

Если человек зарегистрировался онлайн, но не пришел в МВД за наклейкой, его временная защита прекратится после окончания срока действия 30 сентября. Сама онлайн-регистрация продлевает защиту только до этой даты.

Новая визовая наклейка в Чехии: нюансы, о которых стоит знать

Важно учитывать правила поездок. Чехия предупреждает, что PDF-подтверждение онлайн-регистрации не заменяет визовую наклейку. Для поездок в Шенгене некоторые страны могут его не признавать, а для поездок за пределы Шенгенской зоны чешское МВД настоятельно не рекомендует выезжать без действующей визовой наклейки, поскольку возвращение может быть проблемным.

Есть еще один практический момент: продление временной защиты не означает автоматического продления медицинской страховки. Официальный портал МВД советует после продления обратиться в свою страховую компанию и уточнить порядок обновления данных.

При этом новое требование о подтверждении выполнения воинской обязанности для некоторых украинцев в возрасте от 18 до 60 лет не касается обычного продления уже действующей временной защиты. Оно применяется к новым, повторным заявлениям и отдельным заявлениям на защиту для воссоединения семьи, поданным с 5 августа 2026 года.

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