Из-за "Карфагена" в ОГП отстранили семерых человек: Кравченко сообщил, когда сам уйдет в отставку

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не планирует самостоятельно покидать свой пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент Владимир Зеленский или Верховная Рада. В то же время в рамках дела "Карфаген" в Офисе генерального прокурора уже отстранили от должности семерых сотрудников.

Видео дня

Об этом Кравченко рассказал во время встречи с журналистами. Подробности о его возможной отставке и кадровых решениях в ОГП приводит LIGA.net.

Кравченко отметил, что на данный момент не видит оснований для того, чтобы самостоятельно покинуть свой пост. В то же время он подчеркнул, что готов это сделать в случае соответствующего решения руководства государства и парламента.

"Я не собираюсь уходить в отставку, но если меня попросят мои коллеги, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада — я это сделаю", — заявил генпрокурор.

Уголовное производство касается предполагаемого "крышевания" незаконных колл-центров. В рамках расследования от работы в Офисе генерального прокурора отстранили семерых человек.

В частности, заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропиву, который является подозреваемым по делу, передали на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Еще шестеро сотрудников ОГП стали фигурантами служебного расследования.

Кравченко ранее заявлял, что не имеет отношения к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров. Он также сообщал о намерении уволить Кропиву.

Генеральный прокурор сообщил, что 8 сентября посетит заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Ожидается, что во время встречи могут обсудить ситуацию вокруг ОГП и расследование по делу "Карфаген".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что организатор схемы по "крышеванию" колл-центров, сотрудник Офиса генерального прокурора Сергей Кропива действовал не без ведома своего высшего руководства. В частности, там утверждают, что он пользовался "полной поддержкой" со стороны генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!