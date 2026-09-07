"Не ломайте дверь, жена всё откроет": Кравченко рассказал, как у него проходили обыски НАБУ и САП

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что охрана сначала не пускала детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в Офис генерального прокурора для проведения обысков. Якобы оперативники не сообщили, какие кабинеты они планируют обыскать.

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Об этом он заявил во время общения с журналистами. Детективы не хотели показывать постановления об обыске.

Что сказал генпрокурор

По словам Кравченко, были постановления об обыске его кабинета и кабинета его заместительницы, но они, мол, "отказывались их показывать", потому что "не хотели, чтобы мы понимали, куда они пришли".

"Около 12 часов ночи у меня был разговор с руководителями НАБУ и САП. Позвонил, спросил, что происходит. Они сказали, что у нас есть разрешение на обыски в вашем кабинете и мы их будем проводить. Я сказал: "Хорошо, вам все откроют – и кабинет, и офис, и сейфы". Дал команду, следователей впустили, они провели все обыски", – сказал генпрокурор.

Кравченко добавил, что он также спросил обоих руководителей, следует ли ему ожидать обыска по месту жительства, на что ему ответили: "Обо всем узнаете в установленном порядке".

"Потом мне поступил сигнал, что следователь находится возле дома. Я попросил: не ломайте дверь, жена всё откроет. Следователи подождали, и жена все им показала", – говорит Кравченко.

Генеральный прокурор также рассказал, что детективы изъяли у него "какие-то новые пустые конверты", четыре подарочных сертификата по 50 тыс. грн от Canali, которые "в пределах своей зарплаты вполне способен купить", а в приемной – идентификационный код и другие данные "из личного дела".

По словам генпрокурора, во время обысков детективы НАБУ также получили доступ к материалам производств, в которых фигурируют, в частности, сотрудники антикоррупционных органов.

"У меня в кабинете ничего не было, но сотрудники доложили мне, что в их кабинетах находились материалы, касающиеся сотрудников НАБУ, а также материалы, касающиеся сотрудников других правоохранительных органов. И к этим материалам следователи НАБУ получили доступ. Но какие это материалы, я не могу разглашать, потому что не являюсь прокурором в этих делах и мне не давали разрешения на разглашение", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Руслан Кравченко заявил, что не планирует самостоятельно увольняться, однако готов это сделать, если об этом попросит президент Владимир Зеленский или Верховная Рада. В то же время в рамках дела "Карфаген" в Офисе генерального прокурора уже отстранили семерых сотрудников.

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