Четвертый этап операции 'Опекун': в полиции рассказали, сколько людей получили подозрение за уклонение от службы в ВСУ

По результатам четвертого этапа спецоперации "Опекун", который правоохранители провели 20 августа, в Украине еще 37 человек получили подозрение в уклонении от военной службы. Общее число подозреваемых достигло более 70 человек, военных и гражданских, проведено более 60 обысков по всей стране.

Об этом в четверг, 21 августа, сообщила пресс-служба Национальной полиции. Как отмечается, накануне полицейские вместе с коллегами-правоохранителями провели четвертый этап операции "Опекун" и объявили подозрение еще 37 фигурантам.

Что известно о четвертом этапе спецоперации "Опекун"

Среди подозреваемых – как гражданские мужчины мобилизационного возраста, так и военнослужащие.

Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины в зависимости от участия:

– ст. 409 (уклонение путем самокалечения или иным способом);

– ст. 336 (уклонение);

– ст. 190 (мошенничество);

– ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

– ст. 358 (подделка документов);

– ст. 336-2 (уклонение от принятия на военную службу по контракту).

Всего по результатам всех этапов операции "Опекун" подозрение получили более 70 человек.

Основная схема заключалась в подаче в воинские части и ТЦК документов о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками.

Главная цель мероприятий Нацполиции, ГБР и работников внутренней безопасности ВСУ – выявление лиц, которые в период военного положения уклоняются от выполнения конституционного долга, говорится в сообщении.

Сейчас в Украине почти несколько десятков тысяч человек имеют отсрочку на основании оформленных заключений медицинских комиссий.

Правоохранители проверяют законность предоставленных мужчинами документов в воинские части и ТЦК.

По имеющимся данным, 10-15% от их общего количества – фиктивные.

Во время проверок выясняется, что "больные" мужчины или их родные не обращались в медучреждения, лечение и обследование не проходили, или по номеру предоставленной медицинской документации помощь действительно получали, но совсем другие люди.

По результатам следственных действий правоохранители задокументировали многочисленные факты использования поддельной медицинской документации.

Фигурантам грозит десять лет тюрьмы

В Нацполиции напомнили, что по итогам предыдущих трех этапов спецоперации "Опекун" подозрение уже получили более 30 человек, которые с помощью фиктивных документов пытались избежать военной службы.

Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к "схеме" лиц к уголовной ответственности. Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы.

Спецоперация проводилась в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве.

В ней приняли участие территориальные управления стратегических расследований, следователи ГУ Нацполиции в областях, ГБР при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора, областные прокуратуры и специализированные прокуратуры в сфере обороны.

