Проведены десятки обушков: в Украине разоблачили схемы уклонения от мобилизации с помощью фиктивных медсправок. Фото и видео

По результатам третьего этапа спецоперации "Опекун" прокуроры сообщили о подозрении 27 мужчинам, которые, по данным следствия использовали поддельные медицинские справки для уклонения от мобилизации. Правоохранители провели более 60 обысков, установлены даже факты умышленного самокалечения.

Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции. Как отмечается, третий этап спецоперации, направленной на выявление уклонистов, проведен совместно с подразделениями ГБР и внутренней безопасности Вооруженных сил Украины.

Детали расследования

О подозрении сообщили 27 мужчинам, которые разоблачили в использовании поддельных медицинских документов для освобождения от службы или отсрочки мобилизации. Среди них – гражданские лица и военные.

По данным расследования, участники схемы подавали в воинские части справки о якобы тяжелых болезнях или инвалидности родственников, требующих постоянного ухода, или же о собственной непригодности к службе.

В ряде случаев справки были полностью фиктивными, а данных об обращении к врачам не было.

Так, в одном из случаев военный подал в ТЦК документы, что его мать и жена имеют II группу инвалидности. В ходе проверки выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась к врачам и медицинской помощи не получала.

Еще один военнослужащий совершил самокалечение, пытаясь таким образом избежать мобилизации.

Другой военнообязанный предоставил справку о непригодности к службе по состоянию здоровья. На самом деле врачи рекомендовали ему лишь кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней.

Проведено более 60 обысков

По делу проведено более 60 обысков в Киеве, Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В результате изъяты поддельные справки, медицинская документация и другие доказательства использования фальшивых документов для уклонения от службы.

Также в ТЦК и СП передана необходимая информация для проверки обоснованности предоставленных отсрочек.

Дела открыты по ч. 4 ст. 409 (уклонение путем самокалечения или иным способом), ст. 336 (уклонение от призыва), ст. 358 (подделка документов и их использование, ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Фигурантам грозит до десяти лет тюрьмы.

Во время предыдущих этапов операции "Опекун" было разоблачено еще около 100 фактов подделки документов для избежания военной службы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ совместно с Нацполицией задержали семерых человек, которые организовали незаконные схемы уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За деньги фигуранты помогали пересечь границу, подделывали медицинские документы или передавали данные о передвижении ТЦК.

