В Киеве задержали мужчину, который предлагал $24 тыс. взятки за возможность сняться с воинского учета. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который предлагал врачу взятку за документы, которые дают возможность сняться с воинского учета. Пакет справок злоумышленник оценил в 24 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киевщины и Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение им действий с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина передал заведующей отделением одного из медицинских учреждений Киева 24 тыс. долларов США за изготовление пакета медицинских документов, которые дают возможность сняться с воинского учета.

В дальнейшем медик сообщила правоохранителям о попытке подкупа, после чего действия мужчины были задокументированы – его задержали во время передачи денег. Сейчас он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области разоблачили адвоката, которая, по информации следствия, требовала у призывника деньги за влияние на работников ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 1200 долларов.

