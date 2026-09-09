Еще в начале года я говорил и писал, что именно во второй половине 2026 года может появиться реальный шанс на завершение войны. Мой прогноз был довольно простым: примерно в этот период накопившиеся проблемы российской экономики и безумная цена войны должны были начать серьезно давить на возможности Кремля.

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Похоже, мы постепенно приближаемся именно к этому моменту.

После так называемых "выборов в Госдуму" Россия может вернуться к трехсторонним переговорам с Украиной и США. Пока это лишь сигналы, а не договоренность. Но важнее другое: экономический фон, на котором Кремль вдруг снова допускает переговоры.

Совокупный дефицит федерального и местных бюджетов РФ, по имеющимся оценкам, уже достиг около 12 трлн рублей – 138 млрд долларов. По итогам года разрыв может вырасти до 16–18 трлн рублей, или $180–210 млрд.

И это при том, что только за первое полугодие 2026 года Россия потратила на войну рекордные $123,4 млрд.

Вот где на самом деле начинается самое интересное.

Россия не банкрот. У Путина завтра не закончатся деньги, ракеты и возможность платить контрактникам. Но война начинает пожирать российскую экономику быстрее, чем Кремль успевает находить для неё новые деньги.

Можно еще повышать налоги, трясти олигархов, забирать деньги у крупного бизнеса, сокращать гражданские расходы. Российское население можно вообще ни о чем не спрашивать – для этого и существуют "выборы", на которых власть сама себе рисует необходимый уровень народной любви.

Но арифметику нарисовать сложнее.

Каждый следующий триллион на войну – это деньги, отобранные из гражданской экономики. Меньше инвестиций, меньше развития, большее налоговое давление, более дорогие кредиты, более высокая инфляция. И главное – необходимость в следующем году снова найти сотни миллиардов долларов, чтобы поддерживать нынешнюю интенсивность войны.

Поэтому вопрос уже не в том, может ли Россия продолжать войну. Может.

Вопрос в том, сколько ещё она готова за это заплатить.

Именно поэтому возможное возвращение Кремля к переговорам после псевдовыборов я бы не списывал исключительно на очередное дипломатическое представление. Путин вполне может тянуть время, выдвигать неприемлемые требования и имитировать конструктивность. Но впервые за долгое время у него появляется вполне материальная причина хотя бы рассчитывать цену компромисса.

И здесь для Украины главное – не перепутать шанс с победой.

Сам факт переговоров ничего не гарантирует. Территориальные требования Кремля никуда не исчезли. Российская армия продолжает воевать. Путин не превратился в гуманиста.

Просто экономические часы начинают тикать громче.

Поэтому следующие месяцы действительно могут стать одними из самых важных за всю войну. Украине нужно удержать фронт, усиливать экономическое давление на Россию, добиваться новых санкций и в то же время быть готовой к серьезным переговорам, если для них появится реальная основа.

Я остаюсь при своем прогнозе: окно для завершения войны во второй половине 2026 года существует. И шанс завершить войну до конца года тоже есть.

Не потому, что Путин захотел мира.

А потому, что даже у диктатур есть бюджет. И даже война Путина в конечном итоге упирается в арифметику.

Хватит ли этого, чтобы реально завершить войну уже в 2026-м?

Возможно. Но это не точно.