Миллионы на ветер и черный дым: новые подробности коррупционных схем вокруг топлива на Трипольской ТЭС

Трипольская ТЭС вновь оказалась в эпицентре топливного скандала. Пока правоохранительные органы расследуют поставки некачественного угля и миллионные предоплаты фирмам, не имеющим собственных мощностей, станция продолжает работать под пристальным вниманием следствия.

Видео дня

О том, кто мог "заработать" на угле для ТЭС и какие детали удалось установить – читайте в материале OBOZ.UA.

Как работает ТЭС

Еще несколько недель назад первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook возмутился тем, что "на одной из государственных ТЭС под Киевом" вместо угля якобы сжигают породу и шламы в смеси с нефтяным коксом и мазутом. Такое топливо обходится в 1500 грн за тонну, тогда как официально ТЭС сжигает качественный дорогой уголь с зольностью 23 по цене 4200 грн за тонну.

"Это сегодняшнее видео с одной из государственных ТЭС под Киевом. Там сжигают породу и шламы в смеси с нефтяным коксом и мазутом. Когда-то даже сжигали измельченную резину. Экологический аспект я даже не комментирую – удивляет лишь то, что нет реакции "богемы", которая живет по соседству", – написал Кучеренко.

Вероятно, к такому выводу народный депутат пришел, в частности, и потому, что увидел густой черный дым из ТЭС, который не похож на дым, который должен образовываться при сжигании угля.

Вероятно, Кучеренко писал о Трипольской ТЭС, которая уже попадала в коррупционные скандалы, в частности из-за расследования возможных нарушений при закупках. OBOZ.UA подробно писал о деле Андрея Тесленко и связанных с ним компаниях ООО "Инвентум Украина", ЗТЕП, "ДЕМЗ-инжиниринг", ДЕМЗ (подробнее читайте здесь).

Но на самом деле нарушений может быть значительно больше. В частности, согласно с данными реестра судебных решений, сейчас правоохранительные органы расследуют как минимум два направления возможных злоупотреблений, связанных с топливом на Трипольской ТЭС.

В материалах производств можно найти расследование в отношении деятельности ООО "Энерго Ресурс Групп" и нескольких связанных с ним компаний, которые, по версии следствия, получили предоплату, однако уголь так и не поставили (и даже не имели возможности его поставить). Другой эпизод касается качества угля, который получает ТЭС.

Деньги заплатили, а уголь не получили

ООО "Энерго Ресурс Групп" было создано в апреле 2023 года. Тогда единственной учредителем была Татьяна Щербанюк из Северодонецка Луганской области. В октябре того же года она переоформила компанию на двух земляков: Игоря Качмара и Алексея Пруженко. Оба зарегистрированы в Луганской области. У Игоря Качмара еще с 2005 года зарегистрирован "ФОП" с основным КВЭДом "деятельность кафе".

Впоследствии Качмара исключили из списка учредителей, и сейчас единственный владелец компании – Алексей Пруженко. ООО "Энерго Ресурс Групп" – единственное юридическое лицо, оформленное на этого человека. Хотя, судя по масштабам деятельности, трудно представить, что он действовал без партнеров.

В октябре 2023 года новосозданная фирма заключила с "Центренерго" договор на поставку угля стоимостью до 550 млн грн. Уже через полгода, в феврале 2024 года, "Энерго Ресурс Групп" подписала с "Центренерго" еще один договор – на поставку угля на сумму до 1 млрд грн. В результате, в 2024 году общие доходы компании составили 901,1 млн грн.

Главный вопрос – где компания могла взять уголь на такую сумму? В этом пытались разобраться и в Нацполиции. Как говорится в материалах уголовного производства №42025000000000931, "Энерго Ресурс Групп", а также "Угольная компания "Оптенерготорг" и "Теплосфера ЮА" заключили с "Центренерго" договоры на поставку угля, хотя не имели ни собственной добычи, ни договоров с угледобывающими предприятиями на закупку необходимого объема продукции.

"Установлено, что должностными лицами ПАО "Центренерго" в сговоре с ООО "Теплосфера ЮА", ООО "Энерго Ресурс Групп" и ООО "Угольная компания "Оптенерготорг", с целью растраты бюджетных средств, предназначенных для закупки угольной продукции, произведена 100%-ная оплата по вышеуказанным договорам. При этом большая часть угольной продукции по договорам до настоящего времени не поставлена, а вышеуказанные предприятия не имеют возможности выполнить свои договорные обязательства", – говорится в материалах производства.

Угольная компания "Оптенерготорг" в настоящее время принадлежит Александру Шарко из Нововолынска Волынской области. А до сентября 2024 года владельцем был Александр Милюк (также из Нововолынска). В то время как владельцем "Теплосфера ЮА" является уже упомянутый Игорь Качмар.

Некачественный уголь для Трипольской ТЭС

Еще один эпизод касается поставок бракованного топлива. Как отмечается в материалах следствия, ООО "Коаленержи" во исполнение условий договора № 111/12 от 06.12.2024 осуществило поставку на Трипольскую ТЭС ГП "Центрэнерго" камугля марки "ДГ 0-200 мм" в количестве 40 железнодорожных вагонов.

Однако, химический анализ в лаборатории Трипольской ТЭС показал, что уголь не соответствует необходимым показателям по зольности и влажности. По условиям договора, стоимость некачественной продукции должна была бы равняться 10 % от цены партии.

Впоследствии ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. 18 декабря 2025 года на основании постановления суда в офисных помещениях ООО "Коаленержи" в Павлограде (Днепропетровская область) провели обыск.

Добавим, что ООО "Коаленержи" официально принадлежит Ивану Геращенко из Славянска и Валерии Монастырской из Киева.

Но ответственность должны нести и представители руководства "Центренерго" и подчиненной ей Трипольской ТЭС. В "Центренерго" руководитель сменился недавно, в мае этого года: вместо Евгения Гаркавого, который работал с июня 2024 года, предприятие возглавил Сергей Исаченко (до Гаркавого компанию возглавлял Андрей Чуркин). Трипольскую же ТЭС с января этого года возглавляет Юрий Харко.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected]. Продолжение следует…