"Я даже хотел отказать". Владелец спортзала, в котором заметили Анджелину Джоли, рассказал, чем голливудская звезда его удивила

Голливудская актриса Анджелина Джоли во время недавнего визита в Харьков неожиданно посетила боксерский клуб "Наследник". Владелец зала Павел Чишко признался, что сначала хотел отказать, когда ему позвонили и попросили в нерабочий день – воскресенье – арендовать помещение. Однако все же согласился и впоследствии не пожалел.

Видео дня

Об этом Чишко рассказал в интервью "Суспільному". Мужчина рассказал, что сначала даже не знал, кто именно попросил забронировать помещение на воскресенье. Имя гостя не называли. При этом клуб обычно в этот день не работает.

"Вообще не ожидали, это был для нас сюрприз, потому что накануне нам позвонили на рабочий телефон и попросили забронировать наш зал для тренировки. Мы вообще в воскресенье не работаем, я даже хотел отказать. Они говорят, что очень нужно. Я спросил девушку-администратора: "Выйдешь?" Вот так и получилось", – рассказал Чишко.

В итоге он согласился открыть зал, но сам оказался там фактически случайно. Чишко приехал в клуб вместе с сыном, которому понадобилось воспользоваться туалетом.

"Вот так мы зашли в туалет. В зале было много людей, была охрана, переводчик, какие-то люди, сопровождавшие ее", – вспомнил мужчина.

Оказалось, что команда Джоли просто искала в интернете место для тренировок. Визуально им понравился именно "Наследник", поэтому они решили заглянуть туда.

"Они банально просто искали в интернете зал для тренировок, и Нокс понравился визуально наш зал, они решили его посетить", – рассказал Чишко.

Самого Павла больше всего поразило не количество охраны вокруг знаменитости, а ее поведение. По его словам, Джоли общалась с присутствующими очень дружелюбно и непринужденно. Никакой высокомерности или дистанции, которую можно было бы ожидать от звезды мирового масштаба, он не заметил.

"Они очень-очень дружелюбно общаются. Вот это меня поразило, потому что нет никакой "звездной болезни". Мы познакомились, они с нами пообщались. Анджелина сделала пару комплиментов по поводу нашего зала", – рассказал владелец клуба.

Для мужчины встреча стала особенной еще и потому, что Джоли – актриса, фильмы с которой он смотрел еще в детстве.

"Как передать то чувство, когда в твой зал заходит человек, чьи фильмы ты смотрел, когда был маленьким? Это невероятно, действительно. Большая честь, но самое главное, что я почувствовал: приятно, когда люди находятся на таком уровне – я имею в виду, что это звезда мирового уровня, – и при этом, когда она с тобой общается, не ощущается никакой дистанции. Очень просто и дружелюбно", – сказал мужчина.

Поездка в Харьков стала частью очередного визита Анджелины Джоли в Украину. Актриса побывала, в частности, в Тернополе, Кременчуге, Полтаве и Харькове. Это уже третий ее визит в нашу страну после начала полномасштабного вторжения России.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где сейчас находится сын Анджелины Джоли после того, как тренировался с украинскими воинами в Харькове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!