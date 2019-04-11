МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"С ним все хорошо!" Появилось продолжение скандального ролика с Зеленским и грузовиком

1.8тЧитать материал на украинском

В сети появилось "продолжение" скандального видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Так, после ролика, на котором начинающего политика "сбивает" грузовик, в одной из Facebook-сообществ появилось второй, который начинается словами: "С ним все хорошо".

На смонтированном видео машина проносится мимо Зеленского, который идет по улице. После этого шоумена с помощью спецэффектов якобы "осыпает" сверху белым порошкообразным веществом.

Новости
"Сегодня и здесь!" Порошенко вновь вызвал Зеленского на дебаты: он ответил

Ролик заканчивается словами о якобы зависимости Зеленского от наркотических веществ: "Потому что он под кайфом".

"С ним все хорошо!" Появилось продолжение скандального ролика с Зеленским и грузовиком

Напомним, первый ролик был обнародован в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины", который запустил действующий глава государства. Ранее Порошенко призывал присоединяться к данному проекту в своих соцсетях.

Однако, в штабе Порошенко официально заявили, что "не имеют никакого отношения к "черному" ролику".

Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии OBOZREVATEL заявил, что опубликованное видео находится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.

В проекте "Европейское будущее Украины" заявили, что ролик может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел Украины осудили публикацию ролика. Представитель ведомства Артем Шевченко сравнил его с одним из эпизодов сериала "Слуга народа".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
скандалывидеополитика
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
13
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Все как всегда, мы ни причем. Этим все сказано за ДБЛов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Петя уже не знает, что делать. Неужели здесь на Украине такой тупой народец меня окружает? Вы не хотите смену власти, потому что боитесь выйти из зоны комфорта? Вас на это уговорили, потому что Петя сядет если проиграет. Или в Америку сбежит, Сеня не даром там преференции выбивал. В этом славянском народце, как и в других таких народах работает принцип: моя хата с краю. Поэтому не скулите, когда вас дерут как липку. Наслаждайтесь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Trail Blóðug
Trail Blóðug
і нахуй кому мислячому той підор с коцапського роліку потрібний? любиш кловуна - любиш срашку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Trail Blóðug, Петя уже не знает, что делать. Неужели здесь на Украине такой тупой народец меня окружает? Вы не хотите смену власти, потому что боитесь выйти из зоны комфорта? Вас на это уговорили, потому что Петя сядет если проиграет. Или в Америку сбежит, Сеня не даром там преференции выбивал. В этом славянском народце, как и в других таких народах работает принцип: моя хата с краю. Поэтому не скулите, когда вас дерут как липку. Наслаждайтесь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения