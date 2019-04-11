"С ним все хорошо!" Появилось продолжение скандального ролика с Зеленским и грузовиком

В сети появилось "продолжение" скандального видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Так, после ролика, на котором начинающего политика "сбивает" грузовик, в одной из Facebook-сообществ появилось второй, который начинается словами: "С ним все хорошо".

На смонтированном видео машина проносится мимо Зеленского, который идет по улице. После этого шоумена с помощью спецэффектов якобы "осыпает" сверху белым порошкообразным веществом.

Ролик заканчивается словами о якобы зависимости Зеленского от наркотических веществ: "Потому что он под кайфом".

Напомним, первый ролик был обнародован в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины", который запустил действующий глава государства. Ранее Порошенко призывал присоединяться к данному проекту в своих соцсетях.

Однако, в штабе Порошенко официально заявили, что "не имеют никакого отношения к "черному" ролику".

Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии OBOZREVATEL заявил, что опубликованное видео находится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.

В проекте "Европейское будущее Украины" заявили, что ролик может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел Украины осудили публикацию ролика. Представитель ведомства Артем Шевченко сравнил его с одним из эпизодов сериала "Слуга народа".

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