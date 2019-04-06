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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Европа или Россия?" Порошенко поставил украинцев перед выбором. Видео

1.9тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко обратился к избирателям с просьбой сделать выбор между Россией и Европой.

В своем обращении, опубликованном на странице в Facebook, он заявил, что сделал выводы после первого тура выборов президента.

"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении. И возле урн голосования также. Я всех услышал: и тех, кто голосовал за меня, большое спасибо вам за это, и тех, кто выбрал других кандидатов. Сделал выводы. У нас свободная страна свободных людей. Украина должна такой остаться, если мы не дадим превратить нас в Россию. Для этого нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", – сказал Порошенко.

Он заявил, что Украина стоит перед выбором.

"Европа или Россия?" Порошенко поставил украинцев перед выбором. Видео

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"Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть: или, или. Радует, что именно в эти дни возросло количество людей, которые хотят помочь... Выбор – 21 апреля. Европа или Россия. Присоединяйся. Пойдем вместе", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что допустил две главных ошибки. Ими он считает кадровые вопросы и коммуникацию.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Какой нах выбор... Пять лет твоего писдежа и борьбы с церквями, всё что обещал ни чего не сделал. Ещё и наглости на второй срок нашёл...! Тварына. Народ реально нищий, старики тупо выживают. По этому против Пети, и ногами также.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А под каким номером в бюллетене Россия? Ну, чтобы не ошибиться)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Где выполнение Конституции ст.5 пепе?
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