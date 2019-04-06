"Европа или Россия?" Порошенко поставил украинцев перед выбором. Видео

Президент Украины Петр Порошенко обратился к избирателям с просьбой сделать выбор между Россией и Европой.

В своем обращении, опубликованном на странице в Facebook, он заявил, что сделал выводы после первого тура выборов президента.

"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении. И возле урн голосования также. Я всех услышал: и тех, кто голосовал за меня, большое спасибо вам за это, и тех, кто выбрал других кандидатов. Сделал выводы. У нас свободная страна свободных людей. Украина должна такой остаться, если мы не дадим превратить нас в Россию. Для этого нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", – сказал Порошенко.

Он заявил, что Украина стоит перед выбором.

"Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть: или, или. Радует, что именно в эти дни возросло количество людей, которые хотят помочь... Выбор – 21 апреля. Европа или Россия. Присоединяйся. Пойдем вместе", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что допустил две главных ошибки. Ими он считает кадровые вопросы и коммуникацию.

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