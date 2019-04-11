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Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Зеленский опережает Порошенко более чем в два раза: данные свежего соцопроса

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Кандидат в президенты Украины, известный шоумен Владимир Зеленский больше чем вдвое опережает действующего главу государства Петра Порошенко во втором туре выборов.

Как сообщила украинская журналистка и шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина, за него готовы проголосовать 49,3% украинских избирателей, за Порошенко — только 20,6%.

Отказались отвечать на вопрос – 9,7% опрошенных, не определились с выбором – 20,4% украинцев. Данные социального опроса, который провел Центр Разумкова с 5 по 9 апреля, Кошкина опубликовала в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

replyua.net

Что касается причин, по которым украинцы готовы поддержать кандидатов, то они, по словам журналистки, следующие:

Владимир Зеленский:

  • он – представитель "молодого поколения" (42,6%)

  • люди разочаровались в профессиональных политиках (39,6%)

  • голосование за него – против Порошенко (37,5%)

  • "простой" кандидат "из народа" (34%)

Петр Порошенко:

  • безвиз – его заслуга (37,5%)

  • Томос (34,4%)

  • его поддерживает Запад (24,4%)

  • усиление армии (23,7%)

Опрошенные украинцы также назвали минусы кандидатов в президенты Украины, уточнила Кошкина.

Владимир Зеленский:

  • нет необходимых знаний (38,1%)

  • люди не знают его настоящего, его взглядов (35,2%)

  • комедиант не может управлять государством (33,4%)

  • шоумен – не Главнокомандующий (30,6%)

Петр Порошенко:

  • тарифы (56,4%)

  • окружение зарабатывает на оборонке (50,7%)

  • Украиной, как и прежде, правят олигархи (47,7%)

  • ухудшение экономической ситуации (39,6%)

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Где вой порохоботов и язвления мокшан?
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