Зеленский опережает Порошенко более чем в два раза: данные свежего соцопроса

Кандидат в президенты Украины, известный шоумен Владимир Зеленский больше чем вдвое опережает действующего главу государства Петра Порошенко во втором туре выборов.

Как сообщила украинская журналистка и шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина, за него готовы проголосовать 49,3% украинских избирателей, за Порошенко — только 20,6%.

Отказались отвечать на вопрос – 9,7% опрошенных, не определились с выбором – 20,4% украинцев. Данные социального опроса, который провел Центр Разумкова с 5 по 9 апреля, Кошкина опубликовала в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко replyua.net

Что касается причин, по которым украинцы готовы поддержать кандидатов, то они, по словам журналистки, следующие:

Владимир Зеленский:

он – представитель "молодого поколения" (42,6%)

люди разочаровались в профессиональных политиках (39,6%)

голосование за него – против Порошенко (37,5%)

"простой" кандидат "из народа" (34%)

Петр Порошенко:

безвиз – его заслуга (37,5%)

Томос (34,4%)

его поддерживает Запад (24,4%)

усиление армии (23,7%)

Опрошенные украинцы также назвали минусы кандидатов в президенты Украины, уточнила Кошкина.

Владимир Зеленский:

нет необходимых знаний (38,1%)

люди не знают его настоящего, его взглядов (35,2%)

комедиант не может управлять государством (33,4%)

шоумен – не Главнокомандующий (30,6%)

Петр Порошенко:

тарифы (56,4%)

окружение зарабатывает на оборонке (50,7%)

Украиной, как и прежде, правят олигархи (47,7%)

ухудшение экономической ситуации (39,6%)

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