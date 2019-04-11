Зеленский опережает Порошенко более чем в два раза: данные свежего соцопроса

Кандидат в президенты Украины, известный шоумен Владимир Зеленский больше чем вдвое опережает действующего главу государства Петра Порошенко во втором туре выборов.
Как сообщила украинская журналистка и шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина, за него готовы проголосовать 49,3% украинских избирателей, за Порошенко — только 20,6%.
Отказались отвечать на вопрос – 9,7% опрошенных, не определились с выбором – 20,4% украинцев. Данные социального опроса, который провел Центр Разумкова с 5 по 9 апреля, Кошкина опубликовала в своем телеграм-канале.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко
replyua.net
Что касается причин, по которым украинцы готовы поддержать кандидатов, то они, по словам журналистки, следующие:
Владимир Зеленский:
он – представитель "молодого поколения" (42,6%)
люди разочаровались в профессиональных политиках (39,6%)
голосование за него – против Порошенко (37,5%)
"простой" кандидат "из народа" (34%)
Петр Порошенко:
безвиз – его заслуга (37,5%)
Томос (34,4%)
его поддерживает Запад (24,4%)
усиление армии (23,7%)
Опрошенные украинцы также назвали минусы кандидатов в президенты Украины, уточнила Кошкина.
Владимир Зеленский:
нет необходимых знаний (38,1%)
люди не знают его настоящего, его взглядов (35,2%)
комедиант не может управлять государством (33,4%)
шоумен – не Главнокомандующий (30,6%)
Петр Порошенко:
тарифы (56,4%)
окружение зарабатывает на оборонке (50,7%)
Украиной, как и прежде, правят олигархи (47,7%)
ухудшение экономической ситуации (39,6%)
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