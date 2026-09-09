СБУ задержала в Кропивницком корректировщика ФСБ, который наводил удары по топливно-энергетической инфраструктуре

Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком агента ФСБ, который организовывал ракетно-дроновые атаки на топливно-энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. Мужчину поймали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи объекта, который российские войска планировали атаковать.

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Об этом сообщила СБУ в Telegram. Во время задержания у предателя изъяли два охотничьих ножа. По данным СБУ, мужчина носил их с собой, чтобы в случае разоблачения оказать сопротивление правоохранителям. Однако воспользоваться ими он не успел.

Также у него нашли смартфон, с помощью которого он в режиме реального времени снимал внешний периметр местного инфраструктурного объекта. Именно по нему Россия готовила комбинированный удар.

Как установило расследование, российская спецслужба завербовала местного безработного через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков.

По указаниям куратора из РФ он передвигался по Кропивницкому и прилегающим районам на такси или велосипеде, снимал на телефон потенциальные "цели" и отчитывался об этом российской стороне. Больше всего врага интересовали координаты инфраструктурных и логистических объектов.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала в Харькове местного жителя, который передавал российским спецслужбам информацию для корректировки ударов по городу. Мужчина сам связался с представителями РФ через Telegram и предложил им свою помощь.

По заданию россиян он собирал данные о расположении украинских военных объектов — координаты запасных командных пунктов, места сосредоточения военной техники и логистических складов. Собранные сведения мужчина отмечал на Google-картах, чтобы впоследствии передать их российской стороне для подготовки комбинированных ударов по Харькову.

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