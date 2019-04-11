Видео "смерти" Зеленского: в МВД сделали резкое заявление по скандалу

В Министерстве внутренних дел прокомментировали опубликованное в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины" скандальное видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как написал на странице в Facebook представитель МВД Артем Шевченко, ведомство осуждает все подобные проявления агрессии и ненависти и к кандидатам в президенты, и к парламентариям, и к обычным гражданам.

"Юридически разница между грузовиком, который давит Зеленского и Голобородько (главным героем сериала "Слуга народа". – Ред.), что расстреливает воображаемый парламент, в том, что на момент публикации первого видео персонаж является политическим деятелем – кандидатом в президенты, во втором же видео на момент обнародования – ни один из его персонажей не был политическим или общественным деятелем", – отметил Шевченко.

Скрин видео

Как пояснил он, если бы кто-то из реальных парламентариев подал заявление об угрозе его жизни из-за эпизода сериала, "могла быть аналогичная регистрация в ЕРДР".

"Политически же и психологически никакой разницы между грузовиком, что давит Зеленского и расстрелом его персонажем Голобородько мнимой ВР, нет", – заявил Шевченко.

По его словам, оба ролика "являются позорными, недопустимыми, сеют агрессию и ненависть в обществе, которые могут превратиться в уже реальное, а не мнимое насилие".

"Призываем всех не прибегать к таким видео и не раскручивать спираль ненависти и агрессии", – подытожил представитель МВД.

Отметим, спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии OBOZREVATEL заявил, что опубликованное видео находится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.

В проекте "Европейское будущее Украины" заявили, что ролик может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.

Как писал OBOZREVATEL, за основу смонтированного скандального видеосюжета взят рекламный ролик Зеленского. В оригинальном ролике начинающий политик призвал украинцев объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий.

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