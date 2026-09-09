Сколько паломников прибыло в Умань на празднование Рош ха-Шана, несмотря на войну: названа цифра

В Умани по состоянию на утро 9 сентября зарегистрировали более 15 тысяч хасидских паломников. Они прибыли в город накануне празднования Рош ха-Шана, который в этом году приходится на 11–13 сентября.

Видео дня

В целом Умань готова принять до 40 тысяч паломников. Об этом "Суспильному" рассказала директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая.

Сколько паломников прибыло в Умань

По словам Ирины Рыбницкой, по состоянию на утро 9 сентября в Умани зарегистрировали более 15 тысяч хасидов, прибывших на празднование Рош ха-Шана.

Паломники, приезжающие в город, уплачивают туристический сбор. Его размер зависит от места проживания.

"Для тех, кто проживает не в гостиницах, туристический сбор в 2026 году составляет 432,5 гривны, а для тех, кто проживает в гостиницах, – в два раза меньше. Однако среди официальных отелей в Умани – лишь один", – рассказала Рыбницкая.

Когда в Умани будут праздновать Рош ха-Шана

В этом году праздник Рош ха-Шана начнется вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября.

В ближайшие дни в городе ожидают значительно больше паломников. По словам заместителя мэра Умани Олега Ганича, в этом году город готов принять до 40 тысяч паломников.

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, во время которого хасиды традиционно приезжают в Умань, чтобы посетить могилу рабби Нахмана.

Меджибож – ещё одно важное место для хасидов

Меджибож – исторический городок в Хмельницкой области, который считается одним из важных мест паломничества для хасидов.

Именно здесь похоронен основатель хасидизма Баал Шем Тов, поэтому каждый год в Меджибож приезжают паломники из разных стран. Подробнее об этом и об особенностях паломничества смотрите в выпуске "Видимое невидимое".

Напомним, в Умань Черкасской области на время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана прибыли представители полиции Израиля. Они помогают украинским правоохранителям обеспечивать общественный порядок и безопасность паломников-хасидов.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Умань прибыло более 35 тысяч паломников – как всё происходило, OBOZ.UA рассказывал и показывал здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!