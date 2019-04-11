Скандал вокруг видео с Зеленским и грузовиком: появился официальный ответ штаба Порошенко

В штабе главы Украины Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к скандальному видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом на официальном сайте предвыборного штаба Порошенко сообщает пресс-служба. Отмечается, что ответ опубликован из-за "многочисленных запросов журналистов".

"Предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", – сказано в сообщении.

Напомним, ролик был обнародован в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины", который запустил действующий глава государства.

Ранее Порошенко призывал присоединяться к проекту "Европейское будущее Украины" в своих соцсетях.

Отметим, спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии OBOZREVATEL заявил, что опубликованное видео находится за гранью здравого смысла и Уголовного кодекса.

В проекте "Европейское будущее Украины" заявили, что ролик может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.

Как писал OBOZREVATEL, за основу смонтированного скандального видеосюжета взят рекламный ролик Зеленского. В оригинале начинающий политик призвал украинцев объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий.

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