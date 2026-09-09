Об ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИМПЕРИИ семьи КИВАЛОВА, которая готовит юридическую элиту для Украины,

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или Как де-факто Кивалов, а де-юре внук Кивалова, под патронатом Арахамии формируют будущее поколение правоохранителей и юристов Украины?!

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Вчора майже всі медіа повідомили про те, що під час повітряної тривоги Київський університет інтелектуальної власності та права проводив посвяту першокурсників просто неба. Однак, мало хто повідомив, що головною дійовою особою цього заходу був сумновідомий ідеолог "русского міра" і фанат путіна – Ківалов. Воно й зрозуміло, бо йдеться про приватний Університет, де реально керує президент Сергій Ківалов, а юридичним власником є британська компанія, де кінцевий бенефіціар – онук Ківалова Сергій Косʼяненко. Коли ви почитаєте фейсбук сторінку університету внука Ківалова, то побачите, що ВСІ представницькі заходи відбуваються ВИКЛЮЧНО з ІНІЦІАТИВИ президента Ківалова. До речі, це Ківалов у свій час придумав для себе НЕ ПЕРЕДБАЧЕНУ жодним законодавчим актом у сфері освіти посаду Президента в Національному університеті "Одеська юридична академія".

Тож сьогодні ПІДРАХУЙ, як називають його в народі, ПРЕЗИДЕНТ вже ТРЬОХ Університетів: національного/державного – "Одеська юридична академія" і двох приватних, де юридичний власник його внук – Міжнародного університету та Київського університету інтелектуальної власності та права.

Нагадаю, що освітня імперія Ківалова зайшла на територію української столиці з Одеси, поступово приватизуючи майно, землю і управління колись Державного інституту інтелектуальної власності створеного Міністерством освіти ще у 1996 році. Далі за підтримки всіх президентів, дружньої суддівської системи та завдяки бездіяльності Міністерства освіти все державне стало приватною власністю родини Ківалова.

Але найбільш парадоксально і гидко, що орденоносець путіна досяг найбільшої підтримки влади і киян саме під час війни російської орди проти України. Сьогодні владним дахом вузу родини Ківалова є один із керівників Держави, голова Наглядової ради Київського університету інтелектуальної власності та права й майже доктор філософії Арахамія. А кияни та мешканці інших міст країни зробили в 2026 році цей приватний Університет родини Ківалова ще багатшим і впливовішим. Київський університет інтелектуальної власності та права став найпопулярнішим приватним університетом столиці за кількістю поданих заяв під час вступної кампанії 2026 року, бо отримав 27 266 заяв. Цих випускників шкіл воюючої України будуть готувати в університеті орденоносця путіна на фахівців у сфері НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – для потреб СБУ, ЗСУ, Нацгварії, ДСНС… та ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – для потреб прокуратури та судів.

І чому я не дивуюся, що пересічні кияни, які двічі обирали своїм міським головою, не проти ночі буде згадано, Черновецького із Сандеєм Аделаджою, в у парламент – Тищенка і К.; сьогодні несуть свої гроші у приватний університет родини Ківалова.