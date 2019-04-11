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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Думали, уже дно, но снизу постучали": у Зеленского ответили на ролик с "убийством" кандидата

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Опубликованное видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, это за гранью здравого смысла.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков: "Это за гранью и здравого смысла, и моральных барьеров, и, возможно, Уголовного кодекса. Я думаю, что рано или поздно все точки над "и" будут расставлены", – сказал он.

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"Я думал, что дно украинских черных технологий у наших оппонентов пробито, при том было пробито месяца два назад. Но они, к сожалению, каждый день доказывают, что нет. Знаете, есть старый анекдот, когда "думали, уже дно, но снизу постучали", это каждый день повторяется в украинской политике", – добавил Разумков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне второго тура выборов президента Украины в сети вспомнили спортивные моменты карьеры Владимира Зеленского.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Bielchikov Andrey
Bielchikov Andrey
Прикольный ролик. Видимо Зе недоволен, что маленькую дорогу кокса начертили, он за один раз нюхает больше.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Анализы надо было сдать!!!! Не сдать анализы которые сами ТРЕБОВАЛИ , вот это ДНО!!!! А то так , чёрный юмор!!! Комик мог бы и оценить!!!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Еще раз посмотрите "Украинские сенсации" про порошенко на канале своего хозяина и поймете что ваше дно куда гоубже. Зеленского обвинили в том что он наркоман и не может эту информацию развеять, видимо не может. А как призывал, как призывал! Какие реприщы снимал про Порошенко алкоголика, сам в них участвовал, а тут оп и может сдать кровь только друзьям. Так что обосрали - обтекай, есть за что.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Ivanenko Petr, точно сказано!
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